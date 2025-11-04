リセット食としてもオススメの魚メニュー「アジフライのとろじゃが洋風仕立て」が11月4日（火）に新登場

ナッシュ株式会社

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。

今回新登場する「アジフライのとろじゃが洋風仕立て」は、「最近お肉ばかり食べているかも…」と感じた日のリセット食にもぴったりな、しっかりと食べごたえがありながらも、罪悪感なく楽しめる魚メニューです。

アジは、DHAやEPAなどの栄養素を豊富に含み、バランスの取れた食生活をサポートしてくれる優れた食材です。ふっくらジューシーに仕上げたアジフライの下には、なめらかなマッシュポテトをたっぷり敷き、その上にキャベツ・スクランブルエッグ・ベーコン・とろけるチーズを重ね仕上げました。シャキシャキとしたキャベツとなめらかなマッシュポテトが織りなす、食感のコントラストをひと口ごとにお楽しみください。

副菜は、シャキシャキの玉ねぎがアクセントのお豆の和え物、ほどよい酸味と柑橘の香りが引き立つ、爽やかな紫キャベツのマリネ、ほんのりガーリックを効かせたブロッコリーソテーです。

＊骨取り加工をしておりますが、骨が混入している場合もあります。お召し上がりの際はご注意ください。

＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

◼️新商品概要

商品名：アジフライのとろじゃが洋風仕立て

発売日：11月4日

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/998

栄養価：

・カロリー 349kcal

・たんぱく質 18.1g

・糖質 23.4g

・脂質 18.7g

・塩分 1.7g

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

◼️nosh’s シェフのこだわり

当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

