【直方市】親子の絆を深める「親子陶芸教室」を開催
直方市
直方市の歴史と伝統文化に触れ、親子の創造性を育むことを目的に「親子陶芸教室」 を開催します。
本イベントでは、直方市教育委員会の文化財担当者による、分かりやすい解説で高取焼の由縁を学び、その後、「古高取を伝える会」を講師に迎えひとり１点ずつマグカップやお茶碗など自由に作品を制作します。共同作業ではなく、親子それぞれが作品を完成させることで、互いの創造性や個性を発見できる体験を提供します。
【開催概要】
イベント名： 親子陶芸教室
日時： 2025年12月6日(土) 13：30～15：30
受付： 13時15分～
会場： 直方市中央公民館
対象者： 直方市に住んでいるか、通学している小・中学生とその保護者
※子どものみ/大人のみでの参加は出来ません。
定員： 35組（応募多数の場合は抽選）
参加料： 1,500円／人（材料費・焼成費込み）
※保護者様もお子様と同様に作品を制作し、参加費が必要です。
【申込について】
申込期間： 2025年11月6日（木）9:00 ～ 11月26日（水）17:00
申込方法：
◆インターネット
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/togeir7
◆ 窓口提出
直方市中央公民館（平日 9:00～17:00）に申込書を提出
※電話での申込受付は行っておりません
結果通知：申込者全員に、当選・落選問わず通知いたします。
◆インターネット申込の方はメールで通知
◆窓口提出の方には文書で通知
【本リリース関するお問い合わせ先】
直方市文化・スポーツ推進課社会教育係（直方市青少年育成市民会議事務局）
担当：國府寺・渡邉・石田
TEL：0949-25-2326