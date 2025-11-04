【直方市】親子の絆を深める「親子陶芸教室」を開催

直方市

直方市の歴史と伝統文化に触れ、親子の創造性を育むことを目的に「親子陶芸教室」 を開催します。

本イベントでは、直方市教育委員会の文化財担当者による、分かりやすい解説で高取焼の由縁を学び、その後、「古高取を伝える会」を講師に迎えひとり１点ずつマグカップやお茶碗など自由に作品を制作します。共同作業ではなく、親子それぞれが作品を完成させることで、互いの創造性や個性を発見できる体験を提供します。

【開催概要】

イベント名： 親子陶芸教室

日時： 2025年12月6日(土) 13：30～15：30

受付： 13時15分～

会場： 直方市中央公民館

対象者： 直方市に住んでいるか、通学している小・中学生とその保護者

※子どものみ/大人のみでの参加は出来ません。

定員： 35組（応募多数の場合は抽選）

参加料： 1,500円／人（材料費・焼成費込み）

※保護者様もお子様と同様に作品を制作し、参加費が必要です。

【申込について】

申込期間： 2025年11月6日（木）9:00 ～ 11月26日（水）17:00

申込方法：

◆インターネット

https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/togeir7

◆ 窓口提出

直方市中央公民館（平日 9:00～17:00）に申込書を提出

※電話での申込受付は行っておりません

結果通知：申込者全員に、当選・落選問わず通知いたします。

◆インターネット申込の方はメールで通知

◆窓口提出の方には文書で通知

【本リリース関するお問い合わせ先】

直方市文化・スポーツ推進課社会教育係（直方市青少年育成市民会議事務局）

担当：國府寺・渡邉・石田

TEL：0949-25-2326