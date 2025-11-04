【直方市】親子の絆を深める「親子陶芸教室」を開催

直方市

　直方市の歴史と伝統文化に触れ、親子の創造性を育むことを目的に「親子陶芸教室」 を開催します。


　本イベントでは、直方市教育委員会の文化財担当者による、分かりやすい解説で高取焼の由縁を学び、その後、「古高取を伝える会」を講師に迎えひとり１点ずつマグカップやお茶碗など自由に作品を制作します。共同作業ではなく、親子それぞれが作品を完成させることで、互いの創造性や個性を発見できる体験を提供します。



【開催概要】


イベント名：　親子陶芸教室


日時：　2025年12月6日(土) 13：30～15：30


受付：　13時15分～


会場：　直方市中央公民館


対象者：　直方市に住んでいるか、通学している小・中学生とその保護者


※子どものみ/大人のみでの参加は出来ません。


定員：　35組（応募多数の場合は抽選）


参加料：　1,500円／人（材料費・焼成費込み）


※保護者様もお子様と同様に作品を制作し、参加費が必要です。





【申込について】


申込期間： 2025年11月6日（木）9:00 ～ 11月26日（水）17:00


申込方法：


　◆インターネット


　　https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/togeir7　


　◆ 窓口提出


　　直方市中央公民館（平日 9:00～17:00）に申込書を提出


　　※電話での申込受付は行っておりません



結果通知：申込者全員に、当選・落選問わず通知いたします。


　◆インターネット申込の方はメールで通知


　◆窓口提出の方には文書で通知




【本リリース関するお問い合わせ先】


直方市文化・スポーツ推進課社会教育係（直方市青少年育成市民会議事務局）


担当：國府寺・渡邉・石田


TEL：0949-25-2326