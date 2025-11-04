MarkeZine特集　IVRyが語る、“決まる商談”を生んだテックタッチ戦略

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine（マーケジン）」との共同タイアップ特集企画として、株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下 IVRy）様との対談記事を公開しました。

本特集では、IVRy様が「有効商談を2倍に」拡大させた背景と、immedioを活用した“データとタイミングで動く営業戦略”の実践について語っています。

従来の「数を打つ営業」から脱却し、テックタッチ施策を軸に“決まる商談が増える仕組み”をつくるまでのリアルな裏側を紹介しています。

背景

営業組織の多くが、「リードはあるのに商談にならない」「アプローチのタイミングが掴めない」という課題を抱えています。

IVRy様も同様に、商談確度を可視化しきれず、インサイドセールスの効率化が大きなテーマとなっていました。

そこで導入したのが、有効商談オートメーションツール「immedio」。

“誰が・どの資料を・どこまで閲覧しているか”を可視化し、商談打診の最適タイミングを自動で通知。

結果、有効商談数は2倍に、商談化率は＋33％と、営業活動の生産性が飛躍的に向上しました。

代表コメント

株）immedio 代表取締役 浜田英揮

immedioは、営業活動を「人の勘」ではなく「データとタイミング」で動かす仕組みとして、多くの企業の商談創出を支援しています。

今回のIVRy様の成功は、テックタッチ施策を活用して“営業の質”と“商談の確度”を同時に高めた好例です。

商談は“スキル”ではなく、“タイミング”で決まる。immedioはその“決まる瞬間”を仕組みで再現していきます。

今後の展望

MarkeZine特集記事はこちら :https://markezine.jp/article/detail/49943※本記事はMarkeZineとのタイアップ特集として制作しています。

本特集は、MarkeZineとの共同企画「決まる商談を生み出す仕組み」シリーズの第1弾です。

今後もimmedioをご活用いただく企業様の成功ストーリーを通じて、

“営業を仕組みで強くする”実践的なナレッジを発信してまいります。

3分で分かるimmedio :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

その他

