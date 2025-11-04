オンラインくじ「DMMスクラッチ」リリース8周年を記念した、お得なキャンペーンを開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、2025年11月をもって、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」のリリースから8周年を迎えます。

8周年を記念し、ユーザーの皆様へ感謝の気持ちを込めて、DMMポイントのポイントバックキャンペーンや送料無料など4つのキャンペーンを開催いたします。

8周年特設ページ：https://scratch.dmm.com/lp/8th/(https://scratch.dmm.com/lp/8th/)

１.対象スクラッチの購入でDMMポイント付与キャンペーン

- キャンペーン内容：対象のスクラッチを購入された方の中から抽せんで、各スクラッチにつき8名様ずつ、お一人あたりDMMポイント「8,888pt」をプレゼントいたします。- キャンペーン期間：対象スクラッチの販売開始日から販売終了日まで- 対象スクラッチ情報：下記の特設ページよりご確認ください。8周年特設ページ：https://scratch.dmm.com/lp/8th/

【注意事項】

- 当せん者様へのご連絡は、DMMポイントの付与をもって代えさせていただきます。- DMMポイントは2025年12月31日（水）までに付与いたします。- DMMポイントのご利用期限は2026年1月31日（土）までとなります。

２.対象スクラッチ送料無料キャンペーン

- キャンペーン内容：期間限定で対象スクラッチが送料無料になります。- キャンペーン期間：対象スクラッチの販売終了日まで- 対象スクラッチ情報：下記の特設ページよりご確認ください。8周年特設ページ：https://scratch.dmm.com/lp/8th/

３.DMMスクラッチ 公式Xのフォロー＆リポストでDMMポイントが当たるキャンペーン

- キャンペーン内容：「DMMスクラッチ」公式Xアカウントをフォロー＆リポストされた方の中から抽せんで8名様に、DMMポイント「3,000pt」が当たるキャンペーンを実施いたします。当せんされた方には、キャンペーン終了後10営業日内（土日祝除く）に、DMMスクラッチ 公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。- キャンペーン期間：2025年11月4日（火）～2025年11月14日（金）23:59- キャンペーン応募方法- - DMM会員登録を行う https://accounts.dmm.com/welcome/signup/email- - DMMスクラッチ 公式Xアカウント（https://x.com/dmm_scratch）のフォローと対象投稿のリポストを行う。

【注意事項】

- 本キャンペーンの参加にはDMMの会員登録が必須となります。本キャンペーン参加時に、DMMの会員登録が完了していない場合、キャンペーン対象外となりますのでご留意ください。- DMMポイント付与時にDMM会員でない場合、当せんは無効となりますのでご留意ください。- DMMポイントは2025年11月末頃付与いたします。- DMMポイントのご利用期限は2025年12月31日（水）までとなります。当せんされた方には、キャンペーン終了後10営業日内（土日祝除く）に、DMMスクラッチ 公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。- 当せん連絡後、ダイレクトメッセージにてフォームをお送りいたしますので、必ず回答期限内のご入力をお願いいたします。回答期限内にフォームへの入力が確認できなかった場合、DMMポイント付与の対象外となりますのでご留意ください。

４.日常生活部 公式Xのフォロー＆リポストでDMMポイントが当たるキャンペーン

- キャンペーン内容：「DMMスクラッチ日常生活部」公式Xアカウントをフォロー＆リポストされた方の中から抽せんで8名様に、DMMポイント「3,000pt」が当たるキャンペーンを実施いたします。当せんされた方には、キャンペーン終了後10営業日内（土日祝除く）に、DMMスクラッチ日常生活部 公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。- キャンペーン期間：2025年11月4日（火）～2025年11月14日（金）23:59- キャンペーン応募方法- - DMM会員登録を行う https://accounts.dmm.com/welcome/signup/email- - DMMスクラッチ日常生活部 公式Xアカウント（https://x.com/dmmscratch_life）のフォローと対象投稿のリポストを行う。

【注意事項】

- 本キャンペーンの参加にはDMMの会員登録が必須となります。本キャンペーン参加時に、DMMの会員登録が完了していない場合、キャンペーンの対象外となりますのでご留意ください。- DMMポイント付与時にDMM会員でない場合、当せんは無効となりますのでご留意ください。- DMMポイントは2025年11月末頃付与いたします。- DMMポイントのご利用期限は2025年12月31日（水）までとなります。当せんされた方には、キャンペーン終了後10営業日内（土日祝除く）にDMMスクラッチ日常生活部 公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。- 当せん連絡後、ダイレクトメッセージにてフォームをお送りいたしますので、必ず回答期限内のご入力をお願いいたします。回答期限内にフォームへの入力が確認できなかった場合、DMMポイント付与の対象外となりますのでご留意ください。■DMMスクラッチとは

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。

▼DMMスクラッチ 公式サイト

https://scratch.dmm.com/

▼DMMスクラッチ 公式X

https://x.com/dmm_scratch/

▼DMMスクラッチ日常生活部 公式X

https://x.com/dmmscratch_life

