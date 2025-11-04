＜推し活に大活躍！＞「推し缶バッジミラー」1周年記念企画 【Mirror Of Dreams】限定コレクションをいい推しの日（11月4日・火）に発売開始

株式会社アイリス

株式会社アイリス（東京都千代田区／代表：大隅 洋）は、推し活をさらに豊かにする多機能アイテム「推し缶バッジミラー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000079518.html) 」の発売1周年を記念し、特別企画【Mirror Of Dreams】（ミラー・オブ・ドリームズ）を2025年11月4日（火）より期間限定で展開いたします。

「推し缶バッジミラー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000079518.html)」は、推し活のマストアイテムである直径φ57mmの缶バッジを本体にセットしてデコレーションでき、大きなコンパクトミラーが一体となった多機能アイテムです。

缶バッジを傷や汚れから守りながら、推しをいつでも一緒に持ち運べるアイテムとして多くのお客様にご愛用いただいています。この度1周年を迎えることができた感謝を込めて、限定商品の販売およびオンラインショップでの1周年フェアを開催いたします。

限定商品ラインナップ：1st Anniversary Dream Color Collection

【Mirror Of Dreams】～夢の世界へ誘う鍵～

「推し缶バッジミラー」は、推しとあなただけの秘密の空間を映し出す特別な鏡。

日常の喧騒を離れ、推しの存在を通じて癒される「夢の世界」へとあなたを誘います。鏡を覗き込む一瞬は、推しへの愛をそっと確認できる秘密の時間。あなたの日常にそっと寄り添い、エネルギーをチャージするための、あなただけの特別な鍵（キーアイテム）です。

2025年11月4日（火）10：00 限定販売

1st アニバーサリー ドリームカラー コレクション

各3,850円（税込）

*限定数完売後は、受注生産へ移行予定です。お届け時期については、後日オンラインショップにてご案内いたします。

推し缶バッジミラー ジュエル・プレミアム カラー／左「09 恋するアクアマリン（Skyblue）」、中央「11 秘密のプリズム（Aurora）」、右「10 わがままブラック（Black）」

Instagramアカウント「Oshikatsu mart」でアンケートを開催し、人気のあった＜3色＞を商品化。オタクの「欲しい！」を取り入れた、推し活が捗る色展開です。

09 恋するアクアマリン（Skyblue）

ボールチェーンカラー：ブルー、シルバー（全2本）

《恋する海のきらめき、透明な愛を映す》



どこまでも水色に澄んだ、美しい海の色。

推しへの溢れるような想いを、波間にきらめく光のように閉じ込めます。

鏡を覗けば、まるで深海で育まれた宝物のように、あなたの愛をそっと包み込む「永遠を誓う海のきらめき」です。

10 わがままブラック（Black）

ボールチェーンカラー：ブラック、シルバー（全2本）

《夜の帳、二人だけの秘密の告白》



誰にも邪魔されない、深く静かな夜の色。

熱い想いを秘めた、推しとあなただけの関係を象徴します。

そっと鏡を覗けば、推しへの「わがままで一途な愛」を映し出す、秘密めいた漆黒です。

11 秘密のプリズム（Aurora）

ボールチェーンカラー：ピンクゴールド、シルバー（全2本）

《七色の光、特別な奇跡の瞬間》



光の角度で表情を変える幻想的なオーロラカラー。

推しとの出会いや活動の輝かしい軌跡、そしてこれから生まれる「奇跡のような瞬間」を映し出します。

手にするたびにときめきが溢れる、秘密の宝物のような色です。

【推し缶バッジミラー ジュエル・プレミアム(https://oshikatsu.buyshop.jp/items/102430769)】

きらめく「ジュエル（ラインストーン）」を贅沢に施した、「推し缶バッジミラー」の特装プレミアムエディションです。

あなたの推しカラーをまとうジュエルが、ミラーを覗くたびに眩い輝きを放ち、推し活をさらに華やかに彩ります。まるで宝石箱から飛び出したような、持つ人の心を高揚させる特別な逸品。

全8色のカラーバリエーションで、あなたの"推し色"に合わせた最高の輝きをお届けします。

【推し缶バッジミラー ジュエル・プレミアム(https://oshikatsu.buyshop.jp/items/102430769)】通常版 カラー展開一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79518/table/36_1_e157c3b15043ed9ea56d7afcd5fdbe3d.jpg?v=202511040158 ]

＜商品情報＞■商品名 推し缶バッジミラー ジュエル・プレミアム■価格 各3,850円（税込）■本体カラー クリア（1色）■本体サイズ 約W90 × H97 × T29mm /ボールチェーン 120mm■付属品 ボールチェーン2本入り（推しカラー1本 ⋅ シルバー1本）、ボールチェーン外れ防止パーツ2個入り

■ボールチェーンカラー 全2色（推し活カラーに対応） レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ピンク / バイオレット / ホワイト / ブルー / ブラック より各1本 / シルバー 1本（全カラー共通）

■主要材質 本体：PC、ボールチェーン：真鍮、ボールチェーン外れ防止パーツ：シリコーン、ラインストーン：ガラス

■備考 特許出願中：特願2024-185434

Oshikatsu mart 1周年記念 特別フェア

オンラインショップ開店1周年を記念した、特別フェアを開催します。

１. Instagram連動企画：豪華プレゼントキャンペーン！

「推し缶バッジミラー」または「推し缶バッジミラー ジュエル・プレミアム」が抽選で当たるチャンス！

■応募期間：2025年11月4日（火）～11月9日（日）23：59

■応募方法：公式Instagram(https://www.instagram.com/oshikatsu_mart/)をフォロー＆指定の投稿をシェア

■プレゼント内容：「推し缶バッジミラー」／抽選で2名様

「推し缶バッジミラー ジュエル・プレミアム」／抽選で2名様

２. ご購入者様限定！アクリルキーホルダープレゼント

オンラインショップ「Oshikatsu mart(https://oshikatsu.buyshop.jp/)」で対象商品をご購入いただいたお客様へ、限定ノベルティをプレゼント！

■対象期間：2025年11月10日（月）～ なくなり次第終了

■対象者：オンラインショップ「Oshikatsu mart(https://oshikatsu.buyshop.jp/)」にて、「推し缶バッジミラー」または「ジュエル・プレミアム」をご購入のお客様

■ノベルティ：オリジナルアクリルキーホルダー（サイズ：50mm×50mm）（予定）

*デザインは決定次第、公式Instagram等で公開いたします。

３. 【Mirror Of Dreams】Instagram連動企画：あなたの夢を教えて！

限定コレクションのコンセプト「Mirror Of Dreams」にちなんだ参加型企画を実施！

■企画名：「推し活×いつか叶えたい夢」メッセージ募集

■テーマ：「推し活を通じて、いつか叶えたいあなたの夢」

いただいた熱いメッセージやエピソードは、後日特別コンテンツ「推し活で叶えたい夢（仮）」としてアカウント内で公開いたします。

＜私たちについて＞

推し活マート：IRIS（アイリス）

「もっと好きになる！推し活グッズ」を掲げる、メーカー直販の「推し活」オンラインショップです。

推し活当事者である担当者が、企画・製造・販売を一貫して手がけ、推し活当事者の声に基づいた商品開発を行っています。1946年創業以来培われた服飾付属品やキャラクターグッズOEMの技術と経験が、製品の品質を支えています。

「推し缶バッジミラー」の発売を機に、推し活を応援する様々な取り組みを展開中。当社の企画力・生産体制・品質管理能力を活かした推し活グッズOEMの受注、産学連携プロジェクト、SNSにてお客様の声を取り入れた商品開発の継続をしております。

