大人のパサつき髪にうるおいを抱え込む濃密保水ヘアミルク「RF28 シルキーヘアミルク」が新発売

株式会社桃谷順天館

美と健康を追求して140年、桃谷順天館グループのスキンケアブランド「RF28(アールエフニジュウハチ)」（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：桃谷 誠一郎）は、髪のエイジングケア※１を叶える洗い流さないヘアトリートメント「RF28 シルキーヘアミルク」を、2025年11月4日(火)より、公式通販サイトにて販売開始いたします。※１年齢に応じたケア

製品特長

本製品は、ドライヤー前のひと手間で、髪の芯まで補修するヘアミルクです。年齢を重ねるにつれ、髪は様々なダメージが蓄積して水分が保ちにくくなり、パサつきや広がりが進行します。そこでRF28では、髪本来の保水力を高める“土台ケア”に着目し、ケラチンやシルクをはじめとした毛髪補修成分を厳選配合しました。ドライヤー前の濡れた髪になじませるだけで、シルクのようにしっとりとしなやかにまとまる髪へと導きます。

Point 1 ダメージを補修し、内側までうるおいで満たす

髪表面のキューティクルを補修して保水力を高めるフェザーケラチン※２や、髪内部の水分バランスを調整するカシミヤケラチン※３、髪へのハリ・コシ寄与に効果的なシルク※４の3種の毛髪補修成分と、コラーゲンペプチド※５、ブラックパール※６、浸透補修型セラミドなどの美容成分を厳選配合。乾燥やパサつきの原因となる傷みを補修し、しっとりとまとまるつややかな髪へと導きます。

※２加水分解ケラチン ※３加水分解ケラチン(カシミヤヤギ) ※４加水分解シルク ※５イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD ※６加水分解コンキオリン(すべて補修成分)

Point 2 髪表面をコートして、ツヤとうるおいを与える

7種の植物美容オイル※７が、髪内部の水分蒸散を防いでうるおいを閉じ込め、パサつく髪をしっとり整えます。髪の表面をヴェールのように包み込み、乾燥や熱などの外的ダメージからも保護します。

※７マカデミア種子油、ツバキ種子油、ヒマワリ種子油、スクワラン、トマト種子油、オリーブ種子油、シア脂(すべて保湿成分)

Point 3 熱を味方につけて、髪を守る

ドライヤーやヘアアイロンの熱を味方につけて、ダメージ補修成分がより髪に吸着するヒートリペア成分※８を配合。うるおいを守りながら、まとまりやすい髪へ導きます。

※８メドウフォーム-δ-ラクトン、γ-ドコサラクトン(すべて補修成分)

Point 4 さわやかに香るシトラスウッディの香り

香りはヘアケアシリーズ共通の「シトラスウッディの香り」。爽やかさと深みを併せ持つゼラニウムオレンジとシダーウッド、プチグレンの天然精油を厳選ブレンドしました。

商品情報

商品名：RF28 シルキーヘアミルク

価格：3,520円

容量：120g

発売日：2025年11月4日

販売場所：RF28 公式通販サイト

商品サイト：https://www.rf28.com/catalogue/shm/

本品画像

開発背景

RF28では、お客様へのアンケートにて髪の悩みを調査した結果、約7割の方が「パサつき」に、約4割の方が「広がり」に悩みを感じていることがわかりました。また、8割以上の方が毎日ケアを行っている一方で、「どんなアイテムが自分に合うのかわからない」「ケアしても実感を得にくい」といった声も多く寄せられました。特に、年齢を重ねることで進む髪のパサつき・広がりは、見た目年齢にも直結する大きな悩み。そこでRF28は、その不安を少しでも軽減したいという想いから開発をスタート。髪の水分が失われることでパサつきや広がりに繋がるというデータから、髪本来の保水力を高めるケアに着目したヘアミルクが誕生しました。

使用方法