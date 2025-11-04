ヨドバシAkiba店 × ERWAY 合同イベント開催電動アシスト自転車「ERWAY」大試乗会を11月8日（土）・9日（日）に開催
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、電動アシスト自転車ブランド「ERWAY（イーアールウェイ）」の大試乗会を、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店と合同で開催いたします。
会場は秋葉原駅昭和通り口改札前。都会の中心で、最新モデルを実際に試乗いただける特別な2日間です。
■ イベント概要
日程：2025年11月8日（土）・9日（日）
時間：9:30～20:00
会場：ヨドバシカメラAkiba店（秋葉原駅・昭和通り口前）
参加費：無料（どなたでもご参加いただけます）
■ イベント内容と見どころ
本イベントでは、都会的でスタイリッシュなデザインと高い走行性能を両立した「ERWAY」シリーズのヨドバシカメラで取り扱いの全ラインアップを展示。
軽量カーボンフレームを採用したハイエンドモデル「A06」や、通勤・通学に最適な折りたたみモデル「A01 Lite」など、実際に試乗しながら違いを体感できます。
試乗コースでは、ERWAYの特徴である「アシスト力」「安定性」「軽快な乗り心地」を直接ご確認いただけます。
初めて電動アシスト自転車を検討されている方にも、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
・6モデルを乗り比べできる貴重な機会
・発売前の最新モデルの展示
・別途開催のカスタムコンペ優勝車両の展示
カスタムコンペ詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000680.000051534.html
・お得に購入できる特別割引
■ ブランドからのメッセージ
ERWAYは、単なる移動手段ではなく、“自分らしさを表現できるパートナー”としての電動アシスト自転車を提案しています。
都市生活に溶け込むデザインと実用性を兼ね備えた電動アシスト自転車ブランドです。
軽量で高剛性なフレーム、信頼性の高いアシストユニット、そしてデザイン性の高さが特長で、
現在、ヨドバシカメラをはじめとする全国の家電量販店やオンラインショップ「50TH+」にて展開中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333439&id=bodyimage1】
■ 主催・お問い合わせ先
鑫三海株式会社（SINSANKAI Co., LTD.）
ERWAY運営事務局
E-mail：info@sinsankai.co.jp
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/
X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
配信元企業：鑫三海株式会社
