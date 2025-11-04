【いわきFC】流通経済大学 大氏凜州 選手、2026シーズンより加入内定のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、流通経済大学の 大氏凜州 選手が、2026シーズンより加入することが内定いたしましたので、お知らせします。

【大氏 凜州（Rinsyu OUJI）】

|ポジション

DF

|生年月日

2003年5月14日（22歳）

|身長 / 体重

169cm / 66kg

|出身

兵庫県

|経歴

泉FC Jr. → JFAアカデミー福島U-15 → JFAアカデミー福島U-18 → 流通経済大学（2026年3月卒業見込み）

|選手コメント

「2026シーズンより、いわきFCに加入することになりました。流通経済大学の大氏凜州です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCという素晴らしいクラブでスタートできること大変嬉しく思います。

どんな時でもずっと支えてくれた家族、共に切磋琢磨してきた仲間、サッカー面・人間面でも成長させてくださった指導者の方々への感謝の気持ちを忘れず、いつもポジティブにコツコツと謙虚に、努力し続けます。

一日でも早くチームに慣れ、自分の持ち味である走って走って最後まで諦めないプレーで皆さんに勇気や希望、感動を届けられるように、いわきFCの勝利に貢献できるように全力で戦います。

いわきFCのファン・サポーターの皆様、これから応援よろしくお願いします！」