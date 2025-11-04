がんからの生還と希望を語る- 「メディカルコーディネーター講座」メインナビゲーター 善本考香（よしもととしか）氏による特別講演「第27回 JCMC 健康・医療セミナー」開催のお知らせ
株式会社はつが（本社：東京都、代表取締役：服部秀幹）が共同運営する「メディカルコーディネーター講座」の提携団体、一般社団法人 日本複合医療臨床研究会（JCMC）主催による「第27回 健康・医療セミナー」が開催されます。今回のセミナーでは、メディカルコーディネーター講座のメインナビゲーターであり、NPO法人SmileStation代表の善本考香（よしもと としか）氏が登壇。「がん根治から12年・・・そして今」と題し、子宮頸がん・多臓器転移からの奇跡的な生還を遂げたご自身の体験を通じて、「希望を持って医療と向き合うことの大切さ」を伝える実践的な特別講演を行います。
■開催概要
日時：2025年11月29日（土）13:00～15:30（受付開始 12:30）
会場：メディカルサロン WellBeing GINZA 〒104-0061 東京都中央区銀座4-11-7 第2上原ビル5F
参加費：一般 2,000円／JCMC会員 無料／会員紹介 1,000円
定員：会場参加 25名（先着順）／オンライン（Zoom）25名
申込方法：QRコードまたはメール（info@3rd-doctors.com）へ
主催：Well Being GINZA
後援：一般社団法人 日本複合医療臨床研究会（JCMC）（https://j-cmc.org/）
■ プログラム内容
【第1部】特別講演（13:00～13:45／質疑応答～14:00）
テーマ：「がん根治から12年・・・そして今」
講師：善本 考香（Toshika Yoshimoto）
子宮頸がんからの再発・転移を繰り返し、「余命3ヶ月・生存率0%」と宣告されながらも医療と真摯に向き合い生還を果たした体験談。助かる命がある」という希望を実感していただくための特別講演。
【第2部】健康塾（14:05～14:35／質疑応答～14:45）
テーマ：「健康・長寿・美容の大敵 酸化・糖化・炎症」
細胞の“錆び（酸化）焦げ（糖化）腫れ（炎症）を抑え、活き活きとした健康生活を送るための実践セミナー。
【第3部】無料体験会（14:45～15:30）
内容：「毛細血管検査による健康チェック」
毛細血管の形や色、血流状態から、健康状態を推定。
体内のエネルギー状態を可視化する測定体験。
■ 善本考香（Toshika Yoshimoto）プロフィール
一般社団法人 日本複合医療臨床研究会 評議員
「メディカルコーディネーター講座」メインナビゲーター／患者支援ネットワーク統括
NPO法人 Smile Station代表理事／キャンサー・バリュー代表
2011年、41歳のときに子宮頸がん（1b2期）を宣告。
その後、多発リンパ節転移・肺転移・肝臓転移など5度の再発を経て、余命3ヶ月・生存率0％の状態から、シングルマザーとして小学生の娘と共に闘病を続け、手術・抗がん剤・動脈塞栓術・重粒子線治療などあらゆる治療を受けながら奇跡的に回復。
その経験をもとに、2016年に著書『このまま死んでる場合じゃない』（講談社）を出版。
同年、がん患者と家族の支援を目的としたNPO法人Smile Girls（現：Smile Station）を設立。
現在は講演活動・セミナー登壇・医療講座などを通じて、患者の「選択を支える」啓発活動を続けている。
■ 主な活動・実績
Yahoo!ニュース：がんステージIVからの生還体験を語るインタビュー
メディア掲載：現代ビジネス、日刊ゲンダイ、週刊女性、Abemaタイムズほか多数
講演実績：第一生命、オリックス生命、教育機関、がん患者支援団体 等
書籍：『このまま死んでる場合じゃない』（講談社）、『ガンでは死ねない』（えんぴつプレス）
公式サイト：https://smile-station.org/about/
Instagram：@love.yk104
YouTube：Smile Cancer Survivor
■ コメント（善本氏より）
「子宮頸がんの告知を受けた時、絶望と恐怖で何も見えませんでした。しかし、希望を手放さず医療と正面から向き合った先に“命の再生”がありました。この体験が、誰かの希望と勇気につながることを願っています。」
■ 株式会社はつがについて
株式会社はつがは、「医療と自然療法の架け橋となる人材育成」をテーマに、一般社団法人日本複合医療臨床研究会（JCMC）と共同で「メディカルコーディネーター講座」を運営しています。心身のセルフケア・予防医療・統合医療の普及を通じて、より多くの人々の健康と幸福を支援しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333425&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333425&id=bodyimage2】
