透明蒸着フィルムの世界市場2025年、グローバル市場規模（シリカ系、酸化アルミニウム系）・分析レポートを発表
2025年11月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「透明蒸着フィルムの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、透明蒸着フィルムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界の透明蒸着フィルム市場は2023年において数億ドル規模の市場価値を有し、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率は堅調であり、食品包装を中心とした需要拡大とともに、非食品分野への応用も進んでいます。
透明蒸着フィルムは、シリカや酸化アルミニウムなどの無機物を蒸着させることで、ガスバリア性や耐湿性を高めた高機能フィルムです。これにより、内容物の酸化防止や保存性向上が可能となり、包装分野において不可欠な材料として注目されています。
________________________________________
産業構造と市場概要
本レポートでは、透明蒸着フィルム産業のバリューチェーンを包括的に分析し、原料供給から製造、最終用途までの構造を整理しています。
市場は主に「シリカ系タイプ」と「酸化アルミニウム系タイプ」に分類されます。シリカ系は高い透明性とガスバリア性を両立し、食品包装に多く採用されています。一方、酸化アルミニウム系はより高い防湿性能を持ち、電子機器や医薬品包装など厳しい条件を求められる用途に適しています。
用途別では、「食品包装」と「非食品包装」に大別され、食品包装用途が市場全体の大部分を占めています。非食品分野では、化粧品、医薬品、電子部品、産業資材などへの応用が広がっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米および欧州は安定的な成長を示しています。これらの地域では、環境規制の強化や持続可能な包装材への需要が市場拡大を促進しています。また、大手消費財メーカーによるリサイクル適合型素材への移行が進んでおり、透明蒸着フィルムの採用が増加しています。
一方、アジア太平洋地域では中国が圧倒的な市場シェアを誇り、製造能力と内需の両面で市場を牽引しています。日本や韓国も高品質・高機能製品の開発に注力しており、電子部品保護フィルムなど新分野での成長が期待されています。インドや東南アジア諸国も食品包装需要の増大を背景に急速な市場拡大を見せています。
中南米および中東・アフリカ地域では、経済発展とともに消費財需要が増加しており、特に食料流通網の整備に伴い透明包装材の導入が進んでいます。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、透明蒸着フィルム市場をマクロおよびミクロの両視点から分析しています。
マクロ分析では、市場規模、販売量、収益構成、用途別・タイプ別シェアなどを明確化し、全体的な市場動向を把握しています。また、各国の政策、環境規制、技術進化、消費者嗜好の変化などを踏まえ、成長要因とリスク要因を整理しています。
ミクロ分析では、企業の戦略、製品開発動向、提携・買収、財務実績などを詳細に評価しています。さらに、ユーザーの消費行動や品質要求、リサイクル適合性への関心などを調査し、今後の需要変化を予測しています。
________________________________________
主な企業動向
本市場の主要企業には、Mitsubishi Chemical, OIKE, MPES, Nan Ya Function Film, Toppan, Toyobo, Dai Nippon Printing, Toray, Lotte Aluminium などが挙げられます。
