あなたも、シェイクスピア、はじめませんか？【11/16（日）『学校では教えてくれないシェイクスピア』刊行記念・大阪イベント申込受付中】

株式会社朝日出版社

遊び心と批評精神たっぷりに「シェイクスピアの楽しみ方」を伝える本、『学校では教えてくれないシェイクスピア』を刊行した北村紗衣さん。

没後400年以上経ちますが、今も至る所で誰もがシェイクスピアと遭遇しています。

そんなシェイクスピアと、もっと親しくなる方法を北村さんが伝授。

・一つひとつの場面を、舞台で上演されるお芝居の設計図として、自分の頭の中で舞台を作ってみましょう。

・シェイクスピアの時代の人たちも現代人も、同じくシェイクスピアの書いたお芝居を楽しんでいますが、それぞれの観劇文化の違いとは？

・17世紀に出たシェイクスピアの戯曲本は、なぜ今、ものすごい値段で取引されているのでしょう？

聞き手はtoibooks店主の磯上竜也さん。

名作との付き合い方が楽しく広がる、シェイクスピアに近づくためのお話会、ぜひいらしてください。

登壇者紹介

北村紗衣（きたむら・さえ）

1983年、北海道士別市生まれ。武蔵大学人文学部英語英米文化学科教授。

東京大学の表象文化論にて学士号・修士号を取得後、2013年にキングズ・カレッジ・ロンドンにて博士号取得。

専門はシェイクスピア、フェミニスト批評、舞台芸術史。ウィキペディアンとしても活動する。

著書に『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』(白水社)、『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』（書肆侃侃房／のちにちくま文庫）、『批評の教室』（ちくま新書）、『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』（文藝春秋）、『英語の路地裏』（アルク）、『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』（書肆侃侃房）などがある。

イベント情報

2025/11/16(日)13時30分開始（13時15分開場）

参加料：1,500円

会場：toi books（大阪市東住吉区駒川5-14-13）

お申し込みはこちらから

shakespearekotohajime.peatix.com

※peatixでのご予約が難しい場合は、メール

mail.to.toibooks@gmail.com

にてお問い合わせください。

『学校では教えてくれないシェイクスピア』

著者：北村紗衣

ISBN：9784255013725

発売：株式会社朝日出版社

発売日：2025年9月4日

定価：2,090円（税込）

判型・頁数：四六判・408頁

ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255013725/