あなたも、シェイクスピア、はじめませんか？【11/16（日）『学校では教えてくれないシェイクスピア』刊行記念・大阪イベント申込受付中】
遊び心と批評精神たっぷりに「シェイクスピアの楽しみ方」を伝える本、『学校では教えてくれないシェイクスピア』を刊行した北村紗衣さん。
没後400年以上経ちますが、今も至る所で誰もがシェイクスピアと遭遇しています。
そんなシェイクスピアと、もっと親しくなる方法を北村さんが伝授。
・一つひとつの場面を、舞台で上演されるお芝居の設計図として、自分の頭の中で舞台を作ってみましょう。
・シェイクスピアの時代の人たちも現代人も、同じくシェイクスピアの書いたお芝居を楽しんでいますが、それぞれの観劇文化の違いとは？
・17世紀に出たシェイクスピアの戯曲本は、なぜ今、ものすごい値段で取引されているのでしょう？
聞き手はtoibooks店主の磯上竜也さん。
名作との付き合い方が楽しく広がる、シェイクスピアに近づくためのお話会、ぜひいらしてください。
登壇者紹介
北村紗衣（きたむら・さえ）
1983年、北海道士別市生まれ。武蔵大学人文学部英語英米文化学科教授。
東京大学の表象文化論にて学士号・修士号を取得後、2013年にキングズ・カレッジ・ロンドンにて博士号取得。
専門はシェイクスピア、フェミニスト批評、舞台芸術史。ウィキペディアンとしても活動する。
著書に『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』(白水社)、『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』（書肆侃侃房／のちにちくま文庫）、『批評の教室』（ちくま新書）、『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』（文藝春秋）、『英語の路地裏』（アルク）、『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』（書肆侃侃房）などがある。
イベント情報
2025/11/16(日)13時30分開始（13時15分開場）
参加料：1,500円
会場：toi books（大阪市東住吉区駒川5-14-13）
『学校では教えてくれないシェイクスピア』
著者：北村紗衣
ISBN：9784255013725
発売：株式会社朝日出版社
発売日：2025年9月4日
定価：2,090円（税込）
判型・頁数：四六判・408頁
ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255013725/