生せっけんのルアンルアン、「得得祭 ～AUTUMN PREMIUM～」を11月5日からスタート。最大30％OFF＆送料無料でお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「得得祭 ～AUTUMN PREMIUM～」を11月5日am10:00からスタート。該当商品を最大30％OFF＆送料無料でお届けします。さらに、先着特典をご用意しています。
【得得祭 ～AUTUMN PREMIUM～ 特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/19613
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333377&id=bodyimage1】
「得得祭 ～AUTUMN PREMIUM～」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333377&id=bodyimage2】
【該当商品】：（1）クレンジングミルク （2）セラミド化粧水 （3）オールインワン美容液
【販売期間】：2025年11月5日（水）am10時～2025年11月25日（火）am9時59分まで
【購入条件】
（1）定期会員様限定20％offのアイテムは、現在いずれかの定期便をご利用中、またはお申し込みいただいている方が対象です。
（2）クレンジングミルク、セラミド化粧水、オールインワン美容液の定期便をお申し込みでない方は初回30％offでお申し込みいただけます。
（3）本キャンペーンで定期便に申し込まれた方も、定期会員様限定アイテムをご購入いただけます。
【先着特典】：先着で２wayひも付きエコバッグをご用意しています。
【注意事項】
・先着特典は無くなり次第終了となります。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合があります。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333377&id=bodyimage3】
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
