【いわきFC】流通経済大学 坂本光 選手、2026シーズンより加入内定のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
【坂本 光（Hikaru SAKAMOTO）】
|ポジション
DF
|生年月日
2004年3月17日（21歳）
|身長 / 体重
183cm / 78kg
|出身
熊本県
|経歴
出水SC → ルーテル学院中学校 → ルーテル学院高校 → 流通経済大学（2026年3月卒業見込み）
|選手コメント
「このたび、2026シーズンよりいわきFCに加入することになりました。流通経済大学の坂本光です。
幼い頃からの夢であるプロサッカー選手というキャリアを、いわきFCという素晴らしいクラブでスタート出来ることを大変嬉しく思います。
ここまで来れたのは決して自分だけの力だけでなく周りの人の支えあってからこそです。感謝、謙虚、精進を忘れずに、日々全力を尽くしたいと思います。
いわきFCのファン・サポーターの皆さん、全身全霊で戦いますので応援のほどよろしくお願いします！」