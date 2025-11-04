そんな理由で浮気をするの？浮気相手はどんな人？既婚者の意外な浮気事情＠約7,000人のアンケートからみた既婚者の浮気事情｜結婚と浮気に関する実態調査（第2報）
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区、https://raisondetre-inc.co.jp/）は、2025年9月に20代～50代の既婚者男女約7,000人に「結婚と浮気」に関する実態調査を行いました。既婚者の浮気率は17%、今回はその「浮気経験者」に絞った調査結果を第2報として報告します！
浮気は、パートナーの信頼を失う重大な背信行為であり、離婚につながる原因の1つでしょう。
結婚生活を送る中、そんなリスクを犯してまで「なぜ浮気をしたのか」「どんな相手と浮気をしてしまったのか」これらの疑問を浮気経験者にリサーチしました。
第1報では、20代～50代既婚者の17％が「浮気したことがある」と判明しました。
そこで今回の第2報では、第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出し、「浮気をした理由」「浮気相手との関係性」などの浮気事情の実態を調査しています。
＜結果のポイント＞
・意外にも多い？意図的な浮気の割合
→ 「浮気をするつもりで出会いを求めた、探した相手」と浮気をした人は約4割
→ 男性は「浮気をするつもりで出会いを求めた、探した相手」と浮気をするほうが多い
→ 若い年代のほうが「浮気をするつもりで出会いを求めた、探した相手」と浮気をする傾向が高い
・浮気相手は身近な人が多い？浮気をするつもりで出会いを求める人も多い中、身近な人との浮気に回答が集中
→ 「職場（仕事関係）」（40.2%）「昔からの知人・友人（同級生など）」（24.8%）
・浮気相手との出会いも多様化！オンラインの出会いでの浮気も多い
→ 「SNS・インターネット（マッチングアプリ/サイト以外）」（15.2%）「一般のマッチングアプリ / サイト」（12.1%）「既婚者限定のマッチングアプリ / サイト」（6.3%）と
オンラインでのコミュニケーションが出会いでの浮気は3割以上に上る
・意外な「浮気をした理由」衝動的な浮気が目立った
→ 「なんとなく、その場の雰囲気、気の迷い」（29.0％）が1番多い浮気の理由
→ 「性欲を満たしたかった」（24.8％）「浮気相手を好きになった」（23.3％）などと本人の問題や環境による浮気の理由が大半を占める
・浮気の原因に夫婦仲は関係ない。配偶者や家庭の不満と浮気は関連性が低い傾向
→ 「夫婦関係が悪いから」（7.3％）「夫婦間のコミュニケーションがなくなった」（7.1%）「夫婦間のスキンシップがなくなった」（9.2％）と、夫婦関係が理由の浮気はどれも1割に満たない結果
→ 「家庭に居場所がない」（4.2％）「家庭への不満」（7.1％）という回答で配偶者の問題、夫婦の関係性と同様、1割に満たない結果
＜調査概要＞
調査タイトル：結婚と浮気に関する実態調査（第2報）
調査期間 ：2025年9月29日～2025年9月30日
調査対象者 ：20～59歳の男女480人（男性240人、女性240人）
※第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出。
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）
エリア ：全国
調査機関 ：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
本報告の発表日：2025年11月6日
下表の通り男女、各年代とも20代男性を除き均等なサンプルになっています。
男性（240人） 女性（240人）