既婚男性56.0％、既婚女性52.1％が「今の結婚制度に矛盾や息苦しさを感じる」と回答も、「結婚したら相手は一生1人」には男女とも約65％が賛成|ロマンチックラブイデオロギー調査（第9報：最終報告）
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区：https://raisondetre-inc.co.jp/）による、結婚と愛情の関係を分析するアンケート調査（ロマンチックラブイデオロギー調査）の最終報告です。
本調査の締めくくりとして、令和の既婚者たちは今の結婚制度をどのようにとらえているのか、「結婚したら愛情を注ぐ相手も、セックスする相手も生涯1人に限定して、共同で家庭を支えるべき」というロマンチックラブイデオロギー的な考え方にどのくらい賛同するのかを尋ねてみました。
過去8回の報告で、日本人は令和の今も「恋愛結婚が理想」と考えており、世間で取りざたされているよりも夫婦仲は良いこと、4人に1人は自分の結婚に満足していて6割以上が配偶者に愛情を持っていること──などが明らかになりました。
それにもかかわらず表題の通り、半数以上が「今の結婚制度に矛盾や息苦しさを感じる」と回答したのですが、この結果から何が読み解けるのかを考えていきましょう。
＜調査概要＞
・調査タイトル：ロマンチックラブイデオロギー調査 第９報（最終）
・調査期間：2024年12月19日～30日、2025年９月16日～25日
・調査対象者：20～59歳の既婚男女 559人
・調査方法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利用）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
・調査報告の掲載：既婚者の男女関係に関する調査（https://healmate.jp/survey/）
・本報告の発表日：2025年10月10日
＜調査対象者について＞
次の通り男女、各年代ともおおむね均等なサンプルになっています。
全体：男性（279人）女性（280人）
20代：男性69人（24.7%）、女性70人（25.0%）
30代：男性70人（25.1%）、女性70人（25.0%）
40代：男性70人（25.1%）、女性70人（25.0%）
50代：男性70人（25.1%）、女性70人（25.0%）
回答者は全都道府県におおむね人口と相関する形で分布しており地域的な偏りはありません。
1） 「結婚したら相手は一生1人」でOK？
20～59歳の既婚男女約560人にまず、ロマンチックラブイデオロギー的な考え方に賛成するかを尋ねました。見出しは少し簡略化し過ぎましたが、具体的に投げかけた質問は次の通りです。
「結婚とは、恋愛とセックスを生涯一人の相手に限定し、生活や出産・育児を共同で営むもの」という言葉を聞いてどのように考えますか？
すると、既婚男性の16.1%が「賛同」、48.8%が「ある程度、賛同」と回答（合計64.9％）。既婚女性もほぼ同様で22.1%が「賛同」、44.3%が「ある程度、賛同」と回答しました（合計64.9％）。
「セックスを生涯一人」「生活や育児を共同で営む」など、一部の男性が毛嫌いしそうな文言が入っているにもかかわらず、男女にほぼ差がない結果が意外です。「賛成」だけに限定しても男女は6ポイントしかありません。「6ポイントも差がある」と考える向きもあるでしょうが、むしろ考え方や意識の面でジェンダー差が縮まってきた結果といえるかもしれません。
◎考え方や意識の上ではジェンダー格差は縮まった？
ロマンチックラブイデオロギーという言葉は、ジェンダー論を専門とする社会学者、上野千鶴子さん（東京大学名誉教授）の造語だとされています。