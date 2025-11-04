乃村工藝社が携わったプロジェクトが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞



























このたび「2025年度グッドデザイン賞」（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）において、乃村工藝社が携わった6作品が「グッドデザイン賞」を受賞しました。この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。グッドデザイン賞とは1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。インテリア空間・WOOD FLOOR UNIT 3.2https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/6779/共同開発：三菱地所株式会社様、MEC Industry株式会社様、三洋工業株式会社様、株式会社リンレイ様、丸山金属工業株式会社様・1955 東京ベイ by 星野リゾート ゲスト専用共用部「2nd Room」https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/hoshino-resorts-1955-tokyobay/クライアント：星野リゾート様住宅・ウエリスステージ元麻布クライアント：エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社様公共空間／土木／景観・松本市立博物館https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/matsumoto-city-museum/クライアント：松本市様・2025年 大阪・関西万博 日本館https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-japan-pavilion/クライアント：経済産業省様、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会様取り組み・WELL-BEING TOWN ゆめが丘https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yumegaoka-soratos/クライアント：株式会社相鉄アーバンクリエイツ様、株式会社相鉄ビルマネジメント様