「グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～」11周年記念企画日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリントの第4弾がランダム式で販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、11月2日（日）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～」11周年を記念したコンテンツプリントの第4弾がランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333212&id=bodyimage1】
「グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～」11周年を記念したコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
キャラクターの誕生月に合わせて毎月販売予定！第4弾は11月生まれのキャラクターたちをピックアップした全25種のラインナップとなっております。
ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～」ランダムブロマイド
販売方法：ランダム式（全25種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/11/2（日）～2025/11/30（日）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/grimoire.applibot
■グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～
【OFFICIAL SITE】https://grimoire.applibot.co.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/Grimoire_Staff
（C）Applibot, Inc.
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333212&id=bodyimage1】
「グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～」11周年を記念したコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
キャラクターの誕生月に合わせて毎月販売予定！第4弾は11月生まれのキャラクターたちをピックアップした全25種のラインナップとなっております。
ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～」ランダムブロマイド
販売方法：ランダム式（全25種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/11/2（日）～2025/11/30（日）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/grimoire.applibot
■グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～
【OFFICIAL SITE】https://grimoire.applibot.co.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/Grimoire_Staff
（C）Applibot, Inc.
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ