Renesas「RA4C1」マイコンに対応したP&E社CycloneおよびMultilinkインサーキットエミュレータ及び書き込みツールの販売開始

写真拡大

2025年11月4日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区：アメリカ本社P&E Microcomputer Systems社・日本総代理店）は、P&E Microcomputer Systems（以下、P&E社）の開発・量産ツールがRenesas RA4C1マイコンに対応したことを発表します。対応ソフトはCycloneソフトウェア v11.66およびPROG v9.91で、256KB／512KBのコードフラッシュ領域に加え、OSIS領域および8KBデータフラッシュ領域への消去／書込み／検証に対応します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332699&id=bodyimage1】

■RA4C1の概要
・　Arm Cortex-M33（TrustZone（R）対応）
・　低電圧動作・低消費電力と高性能の両立、最大512KBコードフラッシュ／8KBデータフラッシュ／96KB SRAM
・　セキュリティ要求の高いアプリケーションに適した高度なセキュリティエンジンを搭載

■対応アルゴリズム
・　Renesas_R7FA4C1BB_256KB.arp（256KBコードフラッシュ対応）
・　Renesas_R7FA4C1BD_512KB.arp（512KBコードフラッシュ対応）

いずれもコードフラッシュ、OSIS、8KBデータフラッシュのErase／Program／Verifyをサポート

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332699&id=bodyimage2】

■新規サポート品番
R7FA4C1BB3CFP／R7FA4C1BB3CFM／R7FA4C1BD3CFP／R7FA4C1BD3CFM

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332699&id=bodyimage3】

■導入メリット
・　開発～量産の一貫化：PROGでの検証済み手順をCycloneへ移管し、スタンドアロン量産や自動化運用（外部制御SDK）にシームレス移行
・　セキュアかつ再現性の高い量産：コードフラッシュに加えOSIS／データフラッシュも同一フローで管理
・　低消費電力MCUの量産立上げを短縮：テンプレート化したシーケンスで現場手順を標準化

【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F

ＵＲＬ https://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com

ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933　ＦＡＸ：03-4360-5301

配信元企業：ポジティブワン株式会社
プレスリリース詳細へ