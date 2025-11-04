Renesas「RA4C1」マイコンに対応したP&E社CycloneおよびMultilinkインサーキットエミュレータ及び書き込みツールの販売開始
2025年11月4日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区：アメリカ本社P&E Microcomputer Systems社・日本総代理店）は、P&E Microcomputer Systems（以下、P&E社）の開発・量産ツールがRenesas RA4C1マイコンに対応したことを発表します。対応ソフトはCycloneソフトウェア v11.66およびPROG v9.91で、256KB／512KBのコードフラッシュ領域に加え、OSIS領域および8KBデータフラッシュ領域への消去／書込み／検証に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332699&id=bodyimage1】
■RA4C1の概要
・ Arm Cortex-M33（TrustZone（R）対応）
・ 低電圧動作・低消費電力と高性能の両立、最大512KBコードフラッシュ／8KBデータフラッシュ／96KB SRAM
・ セキュリティ要求の高いアプリケーションに適した高度なセキュリティエンジンを搭載
■対応アルゴリズム
・ Renesas_R7FA4C1BB_256KB.arp（256KBコードフラッシュ対応）
・ Renesas_R7FA4C1BD_512KB.arp（512KBコードフラッシュ対応）
いずれもコードフラッシュ、OSIS、8KBデータフラッシュのErase／Program／Verifyをサポート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332699&id=bodyimage2】
■新規サポート品番
R7FA4C1BB3CFP／R7FA4C1BB3CFM／R7FA4C1BD3CFP／R7FA4C1BD3CFM
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332699&id=bodyimage3】
■導入メリット
・ 開発～量産の一貫化：PROGでの検証済み手順をCycloneへ移管し、スタンドアロン量産や自動化運用（外部制御SDK）にシームレス移行
・ セキュアかつ再現性の高い量産：コードフラッシュに加えOSIS／データフラッシュも同一フローで管理
・ 低消費電力MCUの量産立上げを短縮：テンプレート化したシーケンスで現場手順を標準化
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ https://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
