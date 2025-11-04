リヤカー専門店リヤカーの森の運営会社が12周年を迎え、軽量アルミリヤカーの記念セールを開催
リヤカー専門店リヤカーの森の運営会社は、2025年11月をもって創業12年目を迎えます。
同社は創業以来、日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店として、軽量で扱いやすいアルミリヤカーの開発と販売に特化してきました。
これまでに全国の自治体、消防団、大学、法人、農業従事者、そして一般家庭など、幅広い分野で採用されており、「安くて質が良い」「軽くて丈夫」「折りたたみ式で省スペース」といった高い評価を得ています。
12周年を迎えるにあたり、これまでの利用者への感謝の意を込めて、軽量で折りたたみやすいアルミリヤカーを中心とした「12周年記念セール」を公式サイトにて開催中です。
セール期間は2025年11月30日までの限定開催で、全モデル送料無料です。
さらに、購入者全員に滑り止めクッションマットや荷物落下防止ネットなどの実用的な特典を無料で進呈。
日常使いから防災備蓄、イベント運搬まで、多目的に活用できるアルミリヤカーをより多くの方に届けるキャンペーンとなっています。
リヤカーの森は今後も「誰でも安心して使えるリヤカーを、適正価格で提供する」という創業理念のもと、リヤカー販売の老舗として、品質・サポート・信頼の三拍子を備えた国内最大級のアルミリヤカー専門店としての地位を確立し続けていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332291&id=bodyimage1】
リヤカーの森は国内最大級のアルミリヤカー専門店
リヤカーの森は、日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店として知られ、創業以来、国内リヤカー業界のリーディングカンパニーとして地位を確立してきました。
物流拠点には750坪の国内倉庫を持ち、常に豊富な在庫を確保。「国内倉庫に在庫あり」「即納」「送料無料」を実現しています。
全国の自治体・消防団・大学・法人・農家・一般家庭まで幅広い層が利用しており、「軽量」「折り畳みリヤカー」「安くて質が良い」という特徴が高く評価されています。
特に防災備蓄やイベント運営など、公共性の高い現場で導入実績を積み重ねてきました
リヤカーの森の12周年記念セール概要
リヤカーの森では、これまでの感謝を込めてアルミリヤカー全モデルを特別価格で提供中です。
以下は代表的な軽量アルミリヤカーのラインナップです。
R150kモデル（積載150kg・折りたたみ式・ノーパンクタイヤ・1年保証）：
軽量で女性や高齢者でも扱いやすく、家庭や自治体での防災用途にも人気の定番モデルです。
・通常価格：99,900円（税込）
・セール価格：49,000円（税込・送料無料）
・重量：約17.2kg
・荷台サイズ：970×610×350mm
・折りたたみ時サイズ：920×350×610mm
・特徴：
- 軽量アルミフレーム構造で錆びにくく、長期使用に最適
- ノーパンクタイヤ搭載で空気入れ不要、メンテナンスフリー
- 工具不要の簡単組立、収納時もコンパクト
- 防災備蓄・園芸作業・資源回収など幅広い用途に対応
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
R250kモデル（積載250kg・大型軽量リアカー・ノーパンクタイヤ・3年保証）：
高耐久と大容量を兼ね備えたプロ仕様モデル。自治体や法人の防災倉庫、イベント運営などでも多く採用されています。
・通常価格：189,000円（税込）
・セール価格：89,000円（税込・送料無料）
