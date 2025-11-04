AuthenticAI、プロダクトの枠を超えた新ブランド『POST HUMAN』を始動。AI時代の「文化創造」をテーマにしたコミュニティ・メディアへ。

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、この度、既存のYouTubeチャンネル『HUMAN by Maison AI』をリブランディングし、新たに『POST HUMAN - ポストヒューマン』として始動することをお知らせします。

『POST HUMAN』は、自社プロダクト「Maison AI」の枠を超え、生成AI時代の「文化創造」に挑戦するすべての人々と共に未来を探求する、オープンなコミュニティ・メディアブランドです。

オーセンティックAI社は、「人とAIがそれぞれの強みを発揮し、創造性と生産性を飛躍的に向上させる社会の実現」というビジョンのもと、生成AIプラットフォーム「Maison AI」を中核事業として、企業のAI活用を伴走型で支援してまいりました。

しかし、生成AI技術の進化は私たちの想像をはるかに超える速度で進んでおり、その変化はもはや一つのプロダクトや企業の枠組みに留まるものではありません。この急速な社会変化の渦中で、私たちは自社の事業という視点だけでなく、より広い視野で業界全体の未来と向き合う必要があるという結論に至りました。

『POST HUMAN』は、そうした私たちの危機感と未来への意志から生まれた、新しい挑戦です。

■プロダクトの枠を超え、「文化創造プラットフォーム」へ

これまでの『HUMAN by Maison AI』が「Maison AI」の活用法を中心に発信してきたのに対し、『POST HUMAN』は特定のツールに縛られることなく、より広く、深く、生成AIと人間社会の関わりを探求します。

単なる情報発信メディアとしてだけでなく、AIと共に新しい価値を創造しようとする人々が集い、繋がり、共創する「文化創造プラットフォーム」となることを目指します。

■「クリエイティブ×ビジネス」の融合に挑む人々のリアルな声を発信

現在の生成AIに関する情報は、「ビジネスでの効率化」か「クリエイティブな表現手法」のどちらかに偏りがちです。しかし、真のイノベーションはその境界線上で生まれると私たちは信じています。

『POST HUMAN』では、AI技術を活用してクリエイティビティとビジネスを融合させ、新しいライフスタイルや体験、文化そのものを創り出そうと奮闘する経営者、クリエイター、研究者、オーセンティックAI社で働く人々などにフォーカス。彼らのリアルな思考や哲学、成功も失敗も含めた挑戦のストーリーを、インタビューなどを通じて深く掘り下げていきます。

■多様なチャネルで、開かれたコミュニティを形成

『POST HUMAN』は、従来のYouTubeチャンネルに加えて、今後はTikTokやInstagramなどのショート動画プラットフォーム、さらにはリアルイベントの開催など、多角的なチャネル展開を計画しています。オンラインでの情報発信と、オフラインでのリアルな交流の機会を組み合わせることで、多様なバックグラウンドを持つ人々が気軽に参加し、学び、刺激し合える、開かれたコミュニティを形成していきます。

公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@posthuman_authenticai

公式Instagram: https://www.instagram.com/posthuman_authenticai/

■今後の展望

オーセンティックAI社は、『POST HUMAN』の活動を通じて、生成AIがもたらす変化を多角的に捉え、社会にポジティブな形で実装していくための土壌を育んでいきたいと考えています。本活動で得られた知見やネットワークは、将来的には「Maison AI」プラットフォームにも還元され、よりユーザーの実態に即したサービス開発へと繋がっていきます。

私たちは、自社プロダクトの成長のみならず、業界全体の発展に貢献することを目指し、これからも挑戦を続けてまいります。

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-4o）やClaude 3.5 Sonnetをはじめとする9つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト：https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

