街の雰囲気と調和した空間で多様な働き方を叶えるシェアオフィス『MID POINT学芸大学』、2025年10月31日（金）にオープン







特徴2. 地域住民に寄り添った多様なワークスタイルに対応したプランMID POINTでは、自宅が最寄り駅やその近辺にある20代～50代の幅広い職業の方々に利用されています。地域住民の多岐に渡る利用目的に応じて、プライバシー性の高い半個室や、利用人数に合わせて選べる個室を利用できるレンタルオフィスプラン、そして開放的な共用ラウンジで手軽に利用できるコワーキングプランを用意しました。クリエイターやフリーランスの作業場やコワーキングスペースとして、また、リモートワーカーのテレワーク環境として、など多様な働き方に対応が可能です。