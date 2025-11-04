こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大学キャンパスのICT基盤を高速通信から運用管理までトータル支援－「大学ICT推進協議会（AXIES）2025年度年次大会」に出展－
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2025年12月1日（月）～3日（水）に開催される「大学ICT推進協議会（AXIES）2025年度年次大会」に出展します。
大学ICT推進協議会（AXIES: Academic eXchange for Information Environment and Strategy）は、「高等教育・学術研究機関における情報通信技術を利用した教育・研究・経営の高度化を図り、我が国の教育・学術研究・文化ならびに産業に寄与する」ことを目的としており、2025年4月現在、正会員190機関と、当社を含む賛助会員107機関が加入しています。
大会では、ICTを活用した教育と研究の質の向上を目的に大学教授の方々によるICT関連の講演や大学間の情報共有のほか、ICT関連企業による製品展示・技術セミナーが行われています。
そこで、本大会において当社では、キャンパス情報ネットワークにおいて求められる高速通信や帯域の最新の製品ラインナップやネットワーク管理、大学へのネットワーク導入事例をご紹介します。
■開催概要
名 称：大学ICT推進協議会（AXIES）2025年度年次大会
https://axies.secretari.jp/conf2025/
会 期：2025年 12月1日（月）12:00～19:30
12月2日（火） 9:00～18:15
12月3日（水） 9:30～15:00
会 場：札幌コンベンションセンター 1F 大ホール／ホワイエ
北海道札幌市白石区東札幌６条１丁目１-１
主 催：一般社団法人大学ICT推進協議会
共 催：北海道大学情報基盤センター、北海道大学オープンエデュケーションセンター
後 援：文部科学省、情報処理学会、北海道教育委員会、札幌市教育委員会
対象者：高等教育機関及び学術研究機関において、情報通信技術を利用した教育、研究、経営等に携わる教職員、高等教育機関向けICT活用製品を提供する企業
※大学ICT推進協議会の会員非会員機関に関わらず参加可能
詳 細：https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/axies2025
■展示内容
・大学向け高速・大容量通信製品
（400Gスイッチ、10Gルーター）
・大容量、高速、低遅延無線LAN
（Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E対応無線LANアクセスポイント/屋外無線LANアクセスポイント）
・大学ネットワークの運用管理
・大学ネットワーク導入事例
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
