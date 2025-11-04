こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
製造業向けデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社と販売代理店契約を締結～NSSOLのノウハウを生かし、製造プロセスの最適化をEnd to Endで支援～
プレスリリース
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、製造業向けにAIを活用したデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社※1（本社：カナダ・トロント、CEO：Thouheed Abdul Gaffoor）と、日本国内におけるBasetwoの販売代理店契約を締結したことを発表いたします。
Basetwo社のAIベースのハイブリッド・デジタルツイン技術は、製造プロセスの理解や予測をリアルタイムで実現し、製品品質の向上、コスト削減、持続可能性の向上に貢献します。特に、化学、製薬、食品、素材などの分野においては、すでに北米や欧州の大手企業で導入が進んでいます。
Basetwoを活用することで、製造工程を仮想空間上で完全に再現・デジタル化することが可能となります。従来は物理的な実験によってしか得られなかった知見や結果を、仮想環境上で迅速かつ高い再現性をもって導出できるようになり、製造プロセスの理解と改善を飛躍的に加速させます。その結果、開発・生産現場における意思決定の質が向上し、コストやリードタイムの大幅な削減を実現することが可能となります。
Basetwo社との提携内容
NSSOLは、これまで多くの製造業向けAI導入支援を通じて、各社の製造プロセスを理解し、AIを活用したプロセス改善のノウハウを培ってまいりました。さらに、スマートファクトリー実現に向けて、RFIDタグを用いたトレーサビリティソリューションや、IT-OT連携によるデータ利活用基盤の導入支援などにも取り組んでおり、幅広い分野で実績を重ねております。
これらの取り組みに加え、BasetwoをNSSOLが提供するデジタルツイン・ソリューションである「IoXプラットフォーム」および「Geminant」※2と連携させることで、Basetwo上でのモデリングに必要となるセンサーデータの収集・管理を支援するとともに、Basetwoでシミュレートしたデータを、別途収集している操業・保全・保安・物流情報とあわせて一元的に可視化・管理することが可能となります。
本提携により、NSSOLはこれまでの製造工程におけるAI活用ノウハウを活かし、Basetwo社の革新的なデジタルツイン・ソリューションの導入支援を通じて、日本国内の製造業が直面するプロセス最適化、開発期間の短縮、生産性向上といった課題の解決に貢献します。
両社は今後、ユースケースや機能、支援内容のご紹介を含む共同セミナーの開催や段階的なPoC（概念実証）の実施を通じ、化学・製薬・消費財など日本国内の製造業のお客様への展開を本格化していく予定です。
両社コメント
日鉄ソリューションズ株式会社 デジタルソリューション＆コンサルティング本部長 法兼 尚志
この度、Basetwo社と販売代理店契約を締結できたことを大変うれしく思います。Basetwo社が提供するAIプラットフォームは、製造業が直面する様々な製造プロセスの課題解決に貢献し、コスト削減やリードタイム短縮の実現を可能にします。日鉄ソリューションズは、Basetwo社とともにお客様のDXの推進に貢献してまいります。
Basetwo社 CEO Thouheed Abdul Gaffoor氏
日鉄ソリューションズ様の深い業界知見と強力な顧客基盤を活かし、日本市場での成長を加速できることを大変嬉しく思います。製造業のデジタル変革を支援するという共通のビジョンのもと、日本のお客様に最先端のAIソリューションをお届けしてまいります。
Basetwo社について
Basetwo社は、カナダ・トロントに本社を置くスタートアップ企業で、製造業向けにAIを活用したデジタルツイン・プラットフォームを提供しています。独自のハイブリッドモデリング技術を活用し、製造現場における迅速かつ的確な意思決定を支援することで、コスト削減、品質向上、さらには持続可能性の向上を実現します。
また、直感的で使いやすいユーザーインターフェースを備えた同社のプラットフォームは、ノーコード／ローコードに対応しており、現場の担当者が高度なプログラミングスキルや専門的なモデル構築の知識を必要とせずに利用できる点も大きな特長です。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、お客様のデータ・AIの活用とDX推進に貢献してまいります。
以上
（※1）Basetwo
（※2）製造・エネルギー・運輸業の現場改善を実現するデジタルツインソリューション「Geminant」の販売を開始
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、Geminant、IoX、IoXプラットフォームは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
デジタルソリューション＆コンサルティング本部
Mail：dsc-basetwo-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
関連リンク
Basetwo
https://www.basetwo.ai/jp
Geminant
https://stg.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20250522_110000.html
2025年11月4日
日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
製造業向けデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社と販売代理店契約を締結
～NSSOLのノウハウを生かし、製造プロセスの最適化をEnd to Endで支援～
～NSSOLのノウハウを生かし、製造プロセスの最適化をEnd to Endで支援～
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、製造業向けにAIを活用したデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社※1（本社：カナダ・トロント、CEO：Thouheed Abdul Gaffoor）と、日本国内におけるBasetwoの販売代理店契約を締結したことを発表いたします。
Basetwo社のAIベースのハイブリッド・デジタルツイン技術は、製造プロセスの理解や予測をリアルタイムで実現し、製品品質の向上、コスト削減、持続可能性の向上に貢献します。特に、化学、製薬、食品、素材などの分野においては、すでに北米や欧州の大手企業で導入が進んでいます。
Basetwoを活用することで、製造工程を仮想空間上で完全に再現・デジタル化することが可能となります。従来は物理的な実験によってしか得られなかった知見や結果を、仮想環境上で迅速かつ高い再現性をもって導出できるようになり、製造プロセスの理解と改善を飛躍的に加速させます。その結果、開発・生産現場における意思決定の質が向上し、コストやリードタイムの大幅な削減を実現することが可能となります。
Basetwo社との提携内容
NSSOLは、これまで多くの製造業向けAI導入支援を通じて、各社の製造プロセスを理解し、AIを活用したプロセス改善のノウハウを培ってまいりました。さらに、スマートファクトリー実現に向けて、RFIDタグを用いたトレーサビリティソリューションや、IT-OT連携によるデータ利活用基盤の導入支援などにも取り組んでおり、幅広い分野で実績を重ねております。
これらの取り組みに加え、BasetwoをNSSOLが提供するデジタルツイン・ソリューションである「IoXプラットフォーム」および「Geminant」※2と連携させることで、Basetwo上でのモデリングに必要となるセンサーデータの収集・管理を支援するとともに、Basetwoでシミュレートしたデータを、別途収集している操業・保全・保安・物流情報とあわせて一元的に可視化・管理することが可能となります。
本提携により、NSSOLはこれまでの製造工程におけるAI活用ノウハウを活かし、Basetwo社の革新的なデジタルツイン・ソリューションの導入支援を通じて、日本国内の製造業が直面するプロセス最適化、開発期間の短縮、生産性向上といった課題の解決に貢献します。
両社は今後、ユースケースや機能、支援内容のご紹介を含む共同セミナーの開催や段階的なPoC（概念実証）の実施を通じ、化学・製薬・消費財など日本国内の製造業のお客様への展開を本格化していく予定です。
両社コメント
日鉄ソリューションズ株式会社 デジタルソリューション＆コンサルティング本部長 法兼 尚志
この度、Basetwo社と販売代理店契約を締結できたことを大変うれしく思います。Basetwo社が提供するAIプラットフォームは、製造業が直面する様々な製造プロセスの課題解決に貢献し、コスト削減やリードタイム短縮の実現を可能にします。日鉄ソリューションズは、Basetwo社とともにお客様のDXの推進に貢献してまいります。
Basetwo社 CEO Thouheed Abdul Gaffoor氏
日鉄ソリューションズ様の深い業界知見と強力な顧客基盤を活かし、日本市場での成長を加速できることを大変嬉しく思います。製造業のデジタル変革を支援するという共通のビジョンのもと、日本のお客様に最先端のAIソリューションをお届けしてまいります。
Basetwo社について
Basetwo社は、カナダ・トロントに本社を置くスタートアップ企業で、製造業向けにAIを活用したデジタルツイン・プラットフォームを提供しています。独自のハイブリッドモデリング技術を活用し、製造現場における迅速かつ的確な意思決定を支援することで、コスト削減、品質向上、さらには持続可能性の向上を実現します。
また、直感的で使いやすいユーザーインターフェースを備えた同社のプラットフォームは、ノーコード／ローコードに対応しており、現場の担当者が高度なプログラミングスキルや専門的なモデル構築の知識を必要とせずに利用できる点も大きな特長です。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、お客様のデータ・AIの活用とDX推進に貢献してまいります。
以上
（※1）Basetwo
（※2）製造・エネルギー・運輸業の現場改善を実現するデジタルツインソリューション「Geminant」の販売を開始
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、Geminant、IoX、IoXプラットフォームは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
デジタルソリューション＆コンサルティング本部
Mail：dsc-basetwo-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
関連リンク
Basetwo
https://www.basetwo.ai/jp
Geminant
https://stg.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20250522_110000.html