【デクセリアルズ】「LinkedIn」公式アカウントを開設、投稿スタート
～製品最新情報・働く環境・文化などを紹介、採用を強化～
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・宮粼
TEL：03-3538-1230（代表） E-mail：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/
LinkedInアカウント
https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、世界最大級のビジネス特化型SNS「LinkedIn」にて公式アカウントを開設、投稿を開始しました。
LinkedInは、世界200以上の国と地域に10億人以上のユーザーをもつプロフェッショナルネットワークです。当社は、LinkedInを通じて、①グループの取り組みや情報の発信、②採用活動の促進、③ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションをグローバルに強化します。
・ニュースやプレスリリース
・製品に関する最新情報
・イベントや展示会の出展情報
・採用に関するお知らせ
・働く環境や企業文化のご紹介
従来の当社コーポレートサイト、オウンドメディア「TECH TIMES（https://techtimes.dexerials.jp/）」に加え、皆さまとのつながりを大切にしながら、分かりやすく、タイムリーな情報発信を心がけてまいります。
ぜひフォローをお願いします。
【LinkedInアカウント情報】
アカウント名：デクセリアルズ株式会社（Dexerials Corporation）
URL ：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
