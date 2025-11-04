【デクセリアルズ】「LinkedIn」公式アカウントを開設、投稿スタート

～製品最新情報・働く環境・文化などを紹介、採用を強化～

＜会社概要＞

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。

会社名：デクセリアルズ株式会社

本社：栃木県下野市下坪山1724

代表者：代表取締役社長 新家 由久

設立： 2012年6月20日

公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/

本件に関するお問合わせ先デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・宮粼TEL：03-3538-1230（代表） E-mail：press@dexerials.com関連リンク公式ウェブサイトhttps://www.dexerials.jp/LinkedInアカウントhttps://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/