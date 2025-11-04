｢明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン｣ 2025年11月17日(月) 新発売

豚骨ラーメンなのに、汁なし！？

ご当地屋台で人気の焼きラーメンの味わいが、豚骨を得意とするチャルメラだからこそ楽しめる！

｢明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン｣ を2025年11月17日(月) に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん ｢明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン｣ を、2025年11月17日(月) に全国で新発売します。

ホタテだしとガーリックが効いたコク旨豚骨ソースが細めの麺に絡み

ダイレクトにおいしさを感じられる汁なし焼ラーメン





｢明星 チャルメラ｣ シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層のお客様にご愛顧いただいているブランドです。今回発売する ｢明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン｣ は、ご当地の ｢屋台で人気の味わい｣ を楽しめます。

｢焼きラーメン｣ は豚骨ラーメンの本場･福岡で ｢夏は暑くてスープが飲めない｣ というお客さんの声を受けて作ったのが元祖とされています。今では全国に味付けの異なる焼きラーメンもありますが、福岡の焼きラーメンは ｢茹でた麺を使う｣ ｢豚骨スープを使う｣ という点が共通しています。今回のチャルメラでは、細めの麺に、豚をベースにガーリックやホワイトペッパーで味を調え、ごま油やガーリックの風味にホタテパウダーを隠し味として加えたソースを混ぜて、ごまや紅生姜のふりかけをかければ出来上がり。具材には豚肉ダイスやキャベツが入っています。パッケージデザインも、屋台の味わいや豚骨フレーバーを想起させるデザインにしました。

｢明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン｣ で、ご当地気分を味わってみませんか。

■商品特長

麺 : 表面が滑らかで適度な硬さがある麺。

ソース : 豚をベースにガーリックやホワイトペッパーで味を調え、ごま油やガーリックの風味で特徴づけた焼ラーメンソース。隠し味に国産ホタテパウダーを使用。

ふりかけ : ごま、紅生姜。

具材 : 豚肉ダイス、キャベツ。

■商品概要