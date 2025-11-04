【牛角】食欲の秋に新登場！50品食べ放題が2,780円(税込3,058円)！タン・カルビ・ハラミ・ホルモンまで！気軽に楽しめる充実コース

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年11月4日(火)～11月21日(金)の期間限定で、焼肉の人気メニューをお手頃に楽しめる「50品食べ放題コース」が登場します。価格はお一人様2,780円（税込3,058円）で、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューから創作焼肉まで幅広く味わえる、“食欲の秋”にぴったりの充実コースです。

牛角では、“焼肉をもっと気軽に楽しんでほしい”という想いから、焼肉で人気のメニューを中心に構成した「50品食べ放題コース」を期間限定で販売いたします。本コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューをはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉、各種キムチやおつまみ・サラダから、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、バランスよく50品をラインアップ。お手頃ながらも、牛角ならではの満足感をしっかり感じられる内容となっています。

また、牛角の食べ放題では、小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きと、ご家族でもお得に楽しめる価格設定を採用。今回の新コースでも同様に割引が適用されるため、幅広い世代のお客様に気軽に焼肉をお楽しみいただけます。この秋限定の特別な食べ放題を、ぜひお近くの牛角でお楽しみください。

■「50品食べ放題コース」概要

・実施期間：2025年11月4日（火）～11月21日（金）※全日販売

・実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。

※未実施店舗は専用ページでご確認ください。

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。

・価格：お１人様2,780円（税込3,058円）※90分/ラストオーダー70分

※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引き

・利用方法：スタッフに「専用ページ」画面をご提示ください。

「50品食べ放題コース」メニュー詳細

「50品食べ放題コース」詳しくはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202511_2780/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202510_2780_cp上記の店舗では「50品食べ放題コース」を実施しておりません。

カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどのお肉から、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、50品が楽しめる食べ放題メニュー。

※デザートは食べ放題ではございません。お１人様２品お選びいただけます。

オトクがたくさん！「牛角公式アプリ」ダウンロードはこちら

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開