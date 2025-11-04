BLドラマの話題作『秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver』｜縦型ショートドラマが“100話越え”で完結

株式会社GOKKO

縦型ショートドラマ『秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver』は、主演GUNO（王君豪／BUGVEL）とChance（成晞）が繊細な呼吸で“秘密関係”を描くBLドラマ。GUNOとChanceの存在感が100話越えの長編を牽引し、話題を拡大してきました。いよいよ最終回全13話をショートドラマ配信サービス「POPCORN」にて配信しました。縦型ショートドラマ×BLドラマの潮流をさらに押し広げます。

出演：GUNO（王君豪／BUGVEL）,Chance（成晞）「秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver」

◼︎あらすじ

じゃんけんをきっかけに始まる青春ボーイズラブストーリー。幼馴染の俊晞、拓、曉陽の3人。成長とともに恋心が芽生え、拓は俊晞への想いが友情を超えていることに気づく。やがて俊晞が曉陽に告白しようとしていると知り、拓はついに動き出す。2人は秘密の交際を始めるが、家族の疑い、拓のインターン先の上司のアプローチ、将来への岐路が重なり、関係は大きな試練を迎える。

https://youtu.be/r6b9PcwYByw?si=hNrDcMFqFuPcgbvY

GUNO（王君豪／BUGVEL）

台湾・台北出身。韓国での練習生経験を経て、2022年にボーイズグループBUGVELのメンバーとして日本デビュー。多言語を操り、確かな歌唱力と表現力で活躍中。

Chance（成晞）

台湾出身。アイドルグループ「A-TEAM」出身で、2021年にEP『受不了 Can’t Take It』をリリース。歌手活動に加え、俳優としてもドラマや映画に出演し幅広く活動している。

■原作情報

原作『イッて終わりなわけがない！』

電子コミックは、シリーズ累計85万ダウンロードを超えるヒットを記録し、すでに本編が完結。コミック単行本としても第1巻から第3巻まで発売されています。

著者：こめおかしぐ

出版社：株式会社CLLENN（紙コミックスは株式会社ジーオーティー刊）

原作『イッて終わりなわけがない！』原作者：こめおかしぐ

BL漫画家。『イッて終わりなわけがない！』『ピンク・ディペンド』『シナリオにない恋をおしえて』など、人気作を多数手がける。軽妙な会話劇とリアルな恋愛描写で支持を集める。

◼︎CREDIT

ライセンス販売・宣伝（日本）：NAKACHIKA PICTURES

ジャンル：海外ドラマ、ラブロマンス

言語：台湾華語

字幕：日本語

レーティング：自主G

製作国：日本

監督：姜秉辰

脚本統括：林珮瑜 脚本：羅翎心

出演者：GUNO（王君豪／BUGVEL）,Chance（成晞）,ティファニー・アナイス・リン（林宴慈）,ジュリー・ユアン（袁子筑）,リン・ジアウェイ（林嘉威）,チャン・カイイー（張楷奕）

公開年：2025

製作：株式会社CLLENN

■配信プラットフォーム

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

※他プラットフォームでも同時配信中

・縦型ドラマ：タテドラ / mov / Helo

・横型ドラマ：Amazon Prime Video / FOD / DMM TV / カンテレドーガ / music.jp

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして無料視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz株式会社GOKKO今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は100億回（2025年9月時点）&SNSでの総フォロワー数620万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都港区

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

