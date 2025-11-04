バーレーン、世界最大の屋上型太陽光発電所で新たな世界基準を確立

マナマ (バーレーン), 2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 主要な鉄鋼投資を擁し、Bahrain SteelおよびSULBの親会社である産業系持株会社のFoulath Holdingは本日、中東およびアフリカ地域を代表する持続可能エネルギー開発企業であるYellow Door Energyと提携し、123メガワットピーク（MWp）規模の大規模太陽光発電プロジェクトを開発するという画期的なサステナビリティ推進イニシアチブを開始すると発表しました。電力購入契約（以下「PPA」）に基づき開発されたこの画期的なプロジェクトには、50MWpの発電容量を有する世界最大規模の単一屋上型太陽光発電所の建設が含まれます。同プロジェクトは、26万2,000平方メートルの新しいストックヤードシェッドに7万7,000枚の太陽光パネルを設置する予定です。



この発表は、バーレーン湾のフォーシーズンズホテルで開催された第3回投資フォーラム「Gateway Gulf」にて行われました。同フォーラムはBahrain Economic Development Boardが主催し、米国、欧州、アジアおよび湾岸地域から世界各地の投資家、ビジネスリーダー、政策立案者、政府関係者が一堂に会しました。

持続可能開発大臣兼Bahrain EDB最高経営責任者のNoor bint Ali Alkhulaif閣下は、次のように述べました。「今日、島国バーレーンは持続可能なグローバルイノベーションの最前線に立っています。この世界最大規模の屋上型太陽光発電所という革新的なプロジェクトを発表できることを、私たちは非常に誇りに思います。この画期的な取り組みは、クリーンエネルギー分野における地域のリーダーとしての地位をさらに強化するだけでなく、バーレーンの国際競争力を高めるという国家ビジョンに沿って、強靭で持続可能な未来を築くという私たちの決意を体現するものです。」

Foulath Holding会長のMeshary Al-Judaimi氏は、次のように語っています。「ここ数年にわたり、Foulathは約2億5,000万ドルをさまざまなサステナビリティ関連プロジェクトに投資してきました。これらの投資は、責任ある事業運営、環境保全、そして地域社会の健康と福祉を守るという当社の強い使命感の証であり、産業発展と環境保護を両立させることを目的としています。今回の太陽光発電プロジェクトは、その取り組みをさらに発展させるものです。」

Actisの中東・アフリカ統括マネージングディレクターであり、Yellow Door Energy会長でもあるSherif ElKholy氏は、次のように述べました。「Foulath HoldingおよびYellow Door Energyが、世界最大規模の単一屋上型太陽光発電所を開発するためのこの歴史的なPPAを締結されたことにお祝い申し上げます。本プロジェクトは、コスト競争力の高いクリーンエネルギーが産業の発展を促進し、鉄鋼生産の脱炭素化における新たな世界基準を確立できることを証明するものだと思います。持続可能なインフラ分野の主要投資家であり、Yellow Door Energyの筆頭株主として、今回の署名を目の当たりにできたことを誇りに思うとともに、この変革的なプロジェクトが実現することを心から楽しみにしています。」

世界最大規模の産業用オンサイト太陽光発電プロジェクトとなる同計画は、総発電容量123MWpを有し、10基の屋上型太陽光発電設備（PV）および4基の地上設置型太陽光PVで構成され、バーレーン王国の鉄鋼生産における脱炭素化を大きく推進することが期待されています。総面積70万7,000平方メートルにわたり、18万9,900枚を超える高効率太陽光パネルを設置する同プロジェクトは、運転初年度に2億キロワット時（kWh）のクリーンエネルギーを発電し、9万トンの二酸化炭素排出量を削減することを目指しています。この取り組みは、Foulath Holdingのサステナビリティ目標およびバーレーンが掲げる「2060年ネットゼロ」目標の達成に貢献するものです。

