AuthenticAI、新シニアマネージャーに坂居 広行。SaaSコンテンツマーケティングの知見を加え、顧客価値の最大化へ。

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）に、新たなシニアマネージャーとして坂居 広行（さかい ひろゆき）が加わりました。多くのSaaS企業でコンテンツマーケティングのエキスパートとして活躍してきた坂居の経験を活かし、マーケティングおよびセールス体制を強化。お客様のAIによる事業変革を一層力強く支援してまいります。

オーセンティックAI社は、「誰もが生成AIを当たり前に使いこなす社会」の実現を目指し、ライフスタイル小売・卸市場に特化した生成AIプラットフォーム「Maison AI」を提供しています。企業のAI活用を成功に導くためには、ツールの提供だけでなく、お客様の課題に深く寄り添う「伴走型」の支援が不可欠であると考えています。

■体制強化の背景：技術の進化とお客様をつなぐ「翻訳者」として

生成AI技術は日々目覚ましいスピードで進化しており、当社が提供する「Maison AI」もAIモデルの追加や新機能の実装を重ね、高度化・多様化しています。

この急速な変化の中で、お客様が技術の進化に不安を感じることなく、その価値を最大限にビジネスへ活かしていただくためには、最先端の技術を「現場で使える言葉」に翻訳し、具体的な活用方法を分かりやすいコンテンツとして届ける役割がこれまで以上に重要になっています。

今回の体制強化は、まさにお客様との「共創」を大切にする当社が、より一層お客様に寄り添い、その変革を力強く支援していくためのものです。

■坂居 広行の役割：コンテンツの力で、AIの価値を顧客の成功へ

今回、新たにチームの一員となった坂居は、これまで数多くのSaaS企業において、コンテンツマーケティングの領域で事業成長を牽引してきたエキスパートです。

この「価値を伝達する専門性」と「テクノロジーへの深い理解」という二つの強みを掛け合わせることで、お客様が抱える本質的な課題を的確に捉え、Maison AIという最先端のソリューションを具体的なビジネス成果に繋げるための橋渡し役を担います。

今後は、シニアマネージャーとして以下の領域をリードし、Maison AIの提供価値を最大化してまいります。

・マーケティングコンテンツの企画・展開：お客様の課題解決に直結する、より魅力的で分かりやすい導入事例や活用ガイド、セミナーなどを企画・発信。

・セールスプロセスとの連携強化：コンテンツを通じてお客様の理解を深め、よりスムーズな導入と成功体験を創出。

インタビュー動画：https://youtu.be/JmrBL3vjcp8

■株式会社AuthenticAI 代表取締役 上田 徹 コメント

この度、坂居さんという心強い仲間をチームに迎えられたことを、心から嬉しく思います。彼が持つ、複雑な技術の価値を「伝わる物語」へと変えるコンテンツマーケティングの力は、急速に進化するAIとお客様とをつなぐ上で、今まさに我々が必要としていたものです。彼の存在によって、私たちの「伴走型支援」は新たなステージに進みます。AIとの「共創」がもたらす未来に、私自身とてもワクワクしています。

■坂居 広行 プロフィール

坂居 広行（さかい ひろゆき）

株式会社AuthenticAI シニアマネージャー

複数のSaaS企業にてコンテンツマーケティング責任者を歴任。難解なテクノロジーの価値を分かりやすく伝えるコンテンツ戦略で、数々のプロダクトのグロースに貢献してきたエキスパート。2025年11月、株式会社AuthenticAIに参画。

■今後の展望

オーセンティックAI社は、坂居が加わった新体制のもと、当社のミッションである「生成AIエコシステムを整備し、組織と個人の創造力・戦略性を最大化すること」をさらに加速させてまいります。お客様一社一社の成功に徹底してコミットする「伴走型パートナー」として、企業のAI変革を支援し、「人とAIがそれぞれの強みを発揮し、創造性と生産性を飛躍的に向上させる社会」の実現に貢献してまいります。

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-4o）やClaude 3.5 Sonnetをはじめとする9つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト：https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact