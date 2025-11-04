NTTジャパンラグビー リーグワン所属のルリーロ福岡、八女市とホームエリアに関する協定締結のお知らせ

株式会社LERIRO

NTTジャパンラグビー リーグワン所属のルリーロ福岡（運営会社：株式会社LERIRO、本拠地：福岡県うきは市、代表取締役：島川 大輝）は、2025年10月30日に福岡県八女市とホームエリアに関する協定を締結しました。

この協定は、市民のより豊かで健康的な生活の実現を目指し、緊密な相互連携と双方の資源を活用し、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的として、以下の事項について連携協力するものとします。

<連携事項>

（1）ルリーロ福岡が主催する試合及びイベント等への八女市民の参加、招待等に関すること

（2）八女市が主催するイベント等へのルリーロの参加に関すること

（3）八女市民に対するラグビー教室及びタグラグビー教室に関すること

（4）八女市民に対するスポーツ及び健康づくりに関すること

（5）八女市の観光・商工の振興と地域活性化に関すること

（6）相互の情報発信に関すること

（7）地域おこし協力隊(人材資源活用の提案事業)の活動支援に関すること

（8）その他、目的を達成するために双方が必要と認めたこと

<今後予定している取り組み>

・ラグビー、タグラグビー教室の開催

・魅力発信、広報活動への協力

・地域のイベント等への協力 など

【ラグビーチーム「ルリーロ福岡」について】

ルリーロ福岡は、2022年4月に福岡県うきは市を拠点とし、福岡県南部エリアをホームタウンとして設立されたラグビーチームです。

設立初年の2022年に参入したトップキュウシュウAリーグで優勝し、2024年-2025年シーズンは日本ラグビー最高峰のジャパンラグビー リーグワンへ参入いたしました。

2025-26シーズンもディビジョン3を舞台に戦いを繰り広げます。

またルリーロ福岡を運営する株式会社LERIROは、「プロラグビーチーム事業」に加え、地域事業者の支援を行う地域商社機能を有した「地域商社事業」や、地域の観光集客や移住促進・教育など地域の将来をつくる「みらいづくり事業」を展開し、うきは市を中心とする福岡県南部エリアに地域貢献と地域経済の活性化を目指しています。

地域社会の魅力あふれる資源や産業と、プロスポーツ選手をつなぎ、新たな価値を創造・循環させていくことで、地域や社会の活性化に寄与していきます。