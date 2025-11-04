“世界的なひつじ”と夢の共演！ヒツジのいらない枕® × ひつじのショーンによる親子で楽しめる“ひつじコラボレーションモデル”『ショーンのいらない枕』







11月4日（火）～ ヒツジのいらない枕公式ECにて販売開始頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う『ヒツジのいらない枕®』を運営する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、イギリス発の人気クレイアニメ「ひつじのショーン」とのコラボレーションによる特別モデル『ショーンのいらない枕』を11月4日（火）より公式オンラインストアにて販売開始いたします。“ヒツジを数えずに眠れる”というブランドメッセージとともに、ショーンが「もう数えられなくてもいいヒツジ」として登場する遊び心溢れるコラボレーション商品となっております。コラボレーションの背景

眠れない夜、あなたに数えられていたヒツジたち。

でも、最近は呼ばれなくなった。

・・・もしかして、もう数えられなくていいのかも！

あなたがぐっすり眠れるようになったから、

ヒツジたちも新しい時間を楽しめる。

No Sheep, Just Sleep.

『ショーンのいらない枕』は、

ヒツジやあなたに日々を楽しむ余白をお届けします。

ぐっすり眠って、好きなことやろう。













































＜製品仕様＞













本コラボレーションは、上記のストーリーを背景に、“ヒツジを数えずに眠れる”ことを追求する「ヒツジのいらない枕」と、世界中で愛される「ひつじのショーン」が出会って実現した、親子で楽しめる快眠アイテムです。両者に共通する“ヒツジ”というモチーフと、“眠り”というテーマの親和性を活かしながら、親子で使える高機能な快眠アイテムとして開発しました。経済協力開発機構（OECD）の調査※によると、日本人の平均睡眠時間は加盟33カ国中で最下位。今や睡眠の「質」を見直すことが社会課題のひとつになっています。また、現代の家庭では「なかなか寝付けない」「子どもが寝たがらない」「夜中に何度も目覚めてしまう」といった声も多く、睡眠にまつわる悩みは大人だけでなく、子どもにも広がっているのが現状です。本製品は、世界中で愛されているキャラクターによる視覚的な癒しと、枕そのものの機能性による身体的な快適さを提供することで、子どもにとっては「眠ることが楽しい習慣」に、大人にとっては「安心して眠れる環境づくり」の一助となることを目指しています。※OECD（経済協力開発機構）／厚生労働省による「健康づくりのための睡眠ガイド2023」 https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf製品情報『ショーンのいらない枕』眠るときに数えられていた“ヒツジ”が、そっと枕のすみっこであなたを見守る存在に。ショーンの刺繍入りデザインカバーと、ショーンの目を模したアイマスクがセットになった、おとなのための特別モデルです。・ショーンの刺繍入りオリジナルカバー・ショーンを施したオリジナル化粧箱・枕本体は『ヒツジのいらない枕ー至極ー』を採用・三角格子構造のTPE素材で寝返りもスムーズ・まるで牧場で眠るような柔らかな感触＜製品仕様＞【素材】本体：TPE(熱可塑性エラストマー)カバー：ポリエステル70%、テンセル30%【サイズ】約54×35×8/10cm(幅×奥行き×高さ)【重量】約3.2kg【価格】15,800円（税込）【付属品】ショーンのアイマスク『ショーンのいらない枕－こども－』“こひつじティミー”の刺繍入りデザインカバーと、ティミーの目を模したアイマスクをセットに。子どもの成長に合わせて高さを調整できる、やさしい眠りのパートナーです。・こひつじティミーの刺繍入りオリジナルカバー・こひつじティミーを施したオリジナル化粧箱・枕本体は『子ヒツジのいらない枕』を採用・子どもの成長に合わせて高さを調節可能・S字カーブ構造で首・肩を自然にサポート【素材】本体：TPE(熱可塑性エラストマー)・ウレタンカバー：ポリエステル70%、テンセル30%【サイズ】TPE：約50×30×4.5cm(幅×奥行き×高さ)ウレタン：約50×30×2cm（幅×奥行き×高さ）【重量】約1.3kg【価格】12,800円（税込）【付属品】ティミーのアイマスク発売記念「ペア割キャンペーン」開催『ショーンのいらない枕』の発売を記念して、“ペア割キャンペーン”を実施します。期間中、対象商品を2点以上ご購入いただくとその場で10%OFF。お得なこの期間に、ご家族やご友人へのプレゼントとしてぜひご検討ください。＜キャンペーン概要＞期間：2025年11月4日（火）～11月30日（日）対象店舗：ヒツジのいらない枕 直営店舗／公式オンラインストア内容：ショーンコラボアイテムを2点以上購入で10%OFF条件：直営店舗・・・ヒツジのいらない枕公式LINE友だち登録公式オンラインストア・・・会員登録ひつじのショーンについてイギリスのアードマン・アニメーションズ制作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170ヶ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪！』(1995 年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英) が放送を開始しました。＜各サイト情報＞ひつじのショーンキャラクターサイト：https://www.aardman-jp.com/shaun/ひつじのショーン公式オンラインショップ：https://www.shaunshop.jp/ひつじのショーン公式 Instagram(@shaunthesheep_jp)：https://www.instagram.com/shaunthesheep_jp/ひつじのショーン公式 X(@aardman_jp)：https://twitter.com/aardman_jpひつじのショーン公式 LINE アカウント：https://lin.ee/BPKf304＜ご掲載に関してのお願い＞「ひつじのショーン」に関する画像は、下記のクレジットを表記ください。©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.「ヒツジのいらない枕」とはヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計17億円を達成し、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/allブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrWオフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社 太陽 会社概要社名：株式会社 太陽代表：川嶋 伶設立：2019年5月所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容：商品の企画・販売URL：https://www.33taiyo.co.jp公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。MOON-X株式会社 概要（※株式会社太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）代表：長谷川 晋設立：2019年8月本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13FHP：https://www.moon-x.com/本件に関するお問合わせ先株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com関連リンク特設サイトhttps://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shaun_eventヒツジのいらない枕公式ECサイトhttps://hitsuji-zzz.com/MOON-X株式会社https://www.moon-x.com/