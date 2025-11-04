ホリデーシーズンを盛り上げる3大プロモーション「カラダにも。ココロにも。コラントッテ」

相手を想う贈り物需要とセルフケア需要に応えます

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、ホリデーシーズンを盛り上げる特別企画として3大プロモーションを開始します。コラントッテ商品購入で豪華賞品が当たるキャンペーンやRESNO MAGNE リカバリーウェア PLUS 2点購入で10％OFFキャンペーンの実施、さらにはコラントッテ TAOネックレス AURAプレミアムBOXを期間限定で販売いたします。本プロモーションで大切な人を想う贈り物需要と1年頑張ったご自分のためのセルフケア需要に応えます。

「カラダにも。ココロにも。」

年の瀬に贈るギフトは見た目の良さだけでなく、受け取る人の日々の健康や心のゆとりに寄り添うことが大切と考えます。本プロモーションで、贈る相手を想う気持ちを形にするだけでなく、自分自身のセルフケアにも目を向けるきっかけとしていただきたいです。詳細は公式ホームページをご覧ください。

本プロモーションは一部店舗・販路では実施していない場合がございます。詳細につきましては、各販売店までお問い合わせください。

【オフィシャルサイト】https://www.colantotte.jp/

【オフィシャルショップ一覧】https://www.colantotte.jp/store

プロモーション① コラントッテ「カラダにも。ココロにも。超！回復BOXが当たる!キャンペーン」

概要：

対象期間中にコラントッテ商品を税込11,000円以上ご購入いただいた方を対象とした抽選プレゼントキャンペーンです。癒しと回復をテーマに、グルメ、リラクゼーション体験、観葉植物、話題の腸活アイテムなど総額6万円相当のアイテムを詰め合わせた「超！回復BOX」が当たります。

期間：

レシート有効期間：2025年11月4日（火）～2025年12月28日（日）

応募期間：2025年11月4日（火）10:00～2026年1月7日（水）23:59

賞品：

・Aコース：コラントッテ「超！回復BOX」…抽選で20名様

BOX内容：

①リンベル 選べる国産和牛カタログギフト「延壽」 （松阪牛・米沢牛等）②明治 インナーガーデン【初回限定】腸内フローラ検査＋パーソナルココア飲料（約1ヶ月分）無料体験券

③ソウ・エクスペリエンス Relax Gift（GREEN）カタログギフト（ボディケア／体験型癒し）

④BOTANIC LIFFT Green Gift Ticket Plus

（観葉植物チョイス）

⑤コラントッテRESNO アイマスクGOOD×3

・Bコース：QUOカードPay 3,000円分…抽選で300名様

【キャンペーンページ】https://www.colantotte.jp/campaign/cm2025

プロモーション② MAGNE リカバリーウェア PLUS 2点購入で10％OFFキャンペーン

概要：

話題のリカバリーウェアを上下セットで、または単品2点の組み合わせでも、対象期間中に2点を同時にご購入いただくと、合計金額から10％OFFでご提供。カラー・サイズの組み合わせは自由に選べるので、家族やパートナーと色違いで揃えたり、気分や用途に合わせて組み合わせたり、贈り物にも最適です。

期間：

2025年11月4日（火）～2025年12月26日（金）

【キャンペーンページ】 https://www.colantotte.jp/campaign/resno2025

概要：

コラントッテ TAO ネックレス AURAをプレミアム仕様のBOXにて数量限定で販売します。サイズはＬもしくはLL、カラーはプレミアムゴールド／シルバー／マットブラックの3色からお好きなものをお選びいただけます。さらにAURAのデザインをモチーフにしたオリジナルハンドタオルがセットになった豪華仕様で特別な贈り物としておすすめです。

期間：

2025年11月4日（火）～ 限定仕様のため、なくなり次第終了となります。

セット内容：

コラントッテ TAO ネックレス AURA（現品）＋オリジナルハンドタオル＋限定PREMIUM BOX

価格：

22,500円～（税込） にてプレミアムBOX仕様で販売。価格はカラーにより異なります。

【製品詳細ページ】

・プレミアムゴールド https://www.colantotte.jp/product/daaay-g

・シルバー https://www.colantotte.jp/product/daaay-s

・マットブラック https://www.colantotte.jp/product/daaay-b

プレミアムゴールド シルバー マットブラック

限定PREMIUM BOX オリジナルハンドタオル

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。





管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/