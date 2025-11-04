『メイドインアビス 烈日の黄金郷』のおすわりぬいぐるみの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『メイドインアビス 烈日の黄金郷』の商品の受注を10月28日（火）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/99,401,894?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼おすわりぬいぐるみ





ナナチ、ファプタをお座りしているぬいぐるみに仕上げました。


大きめサイズなので、１体で存在感があります。


お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \7,678(税込)


種類　：全2種（ナナチ、ファプタ）


サイズ：（約）全長33cm　※種類により異なる


素材　：ポリエステル




https://x.com/AMNIBUS


(C)つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会