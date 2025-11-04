『メイドインアビス 烈日の黄金郷』のおすわりぬいぐるみの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『メイドインアビス 烈日の黄金郷』の商品の受注を10月28日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/99,401,894?utm_source=press

▼おすわりぬいぐるみ

ナナチ、ファプタをお座りしているぬいぐるみに仕上げました。

大きめサイズなので、１体で存在感があります。

お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \7,678(税込)

種類 ：全2種（ナナチ、ファプタ）

サイズ：（約）全長33cm ※種類により異なる

素材 ：ポリエステル

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

(C)つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会