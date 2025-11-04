THE ALFEE名古屋ライブ初日深夜にFM AICHIで特番オンエア！「FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ～TOUR FINAL RADIO～」は11月8日(土)27時から！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では11月8日（土）深夜27:00～28:00（9日AM3:00～4:00）に、特別番組「FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ～TOUR FINAL RADIO～」を放送いたします。

THE ALFEE

10月から12月にかけて、全国ライブツアー「THE ALFEE Autumn Celebration 2025 HEART OF RAINBOW」を開催中のTHE ALFEE。その折り返しとなる、11月8日（土)・9日（日）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールで開催される名古屋公演の初日、8日のライブ終演後の夜に、ライブレポートとともにメンバーへのインタビューの模様をお送りします。今回の秋ツアーのお話はもちろん、これからのTHE ALFEEの活動についてのお話なども伺っていきます。また、かつてFM AICHIで放送していたラジオ番組「王子の玉子」の流れを汲んだ恒例のコーナー「王子の玉子SPECIAL EDITION」も必聴です。

番組では、リスナーの皆様からTHE ALFEEへのメッセージも募集中。詳しくはFM AICHI公式WEBサイト(https://fma.co.jp/f/infoent/?id=alfee202511)をご覧ください。

- 番組概要

番組タイトル：FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ～TOUR FINAL RADIO～

放送日時：2025年11月8日（土）27:00～28:00 （9日 AM3:00～4:00）

出演：THE ALFEE、渡邊晶子（FM AICHI パーソナリティ）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

特別番組に関する最新情報は、FM AICHI公式サイト内の以下のリンクをご確認ください。

https://fma.co.jp/f/infoent/?id=alfee202511

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。

https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251109030000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251109030000)

※radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取可能です。