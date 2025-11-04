ターゲットリスト作成・企業情報収集ツール 「G-Search企業INDEXナビ」をバージョンアップ

～企業調査がワンストップで完結、狙い通りの情報収集で次の一手を迅速に～

株式会社ジー・サーチ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：植木 誠二郎）は、営業やマーケティングなど企業間取引における活動や情報管理の業務を強力に支援するサービス「G-Search企業INDEXナビ」をバージョンアップし、2025年11月1日より提供開始します。

市場のデジタル化と情報過多が進む現代において、ビジネスで成果を出すには、自社に最適な相手（企業）をすばやく、的確にアプローチすることが成功の鍵となります。企業に求められる情報活用のレベルは、DXやAIをはじめとするデータ利活用環境の急速な変化により、正確な情報の収集と絞り込みが困難になってきています。

「G-Search企業INDEXナビ」は、顧客や取引先の開拓から与信まで、ビジネスに必要な情報をワンストップで提供することができる企業リストサービスとして、2024年11月のリリース以来、多くのお客様にご利用いただいております。今回のバージョンアップは、現在利用登録されている約7,000ユーザーの声を反映し、お客様が思い描く営業・マーケティング施策の実現のため、高精度な検索機能を新たに搭載しました。 また、AIを活用して企業の事業内容の収集や特徴の分析を実施。さらに「G-Searchコンプライアンスチェックサービス」（注1）との連携により、企業調査プロセス（ターゲット企業の探索、与信・コンプライアンスチェックまで）をワンストップで完結します。これにより、企業調査に費やす時間を削減し、本来注力すべきターゲット企業へのアプローチに、多くの時間を割けるようになります。





バージョンアップによる主な提供価値

1.高度な検索機能による新たなビジネスチャンスの発見を促進

多角的な切り口で企業を絞り込める「ファセット検索」や、独自に重要な情報を可視化する「フラグ機能」、検索結果を動的に分析してユーザーが気づいていないキーワードを提示する「タグ化機能」など、お客様の営業・マーケティング施策の実現を支援する高精度な検索機能を搭載しました。



2.企業情報の品質向上によるターゲティング精度の向上

インターネット上の膨大な公開情報を、AIを活用して詳細に分析し、企業の事業内容や特徴を把握することで、これまでにない広範かつ深堀りした情報の収録を実現しました。これにより、企業概要を短時間で正確に把握することができます。



3.与信・コンプライアンスチェック連携による意思決定のスピードアップ

「G-Search企業INDEXナビ」は、「G-Searchデータベースサービス」（注2）の「G-Searchコンプライアンスチェックサービス」との連携を強化しました。調査したい企業を画面から選択し、わずかな時間で複数のターゲット企業のリスク評価を確認できます。これにより、個別のWebサイトや情報源を探す手間から解放し、安全かつ迅速な意思決定をサポートします。





これらの機能強化は、新規顧客開拓を担う営業責任者、データに基づく販売戦略を考案するマーケティング担当者、迅速かつ安全な投資や取引の判断を求める経営企画担当者や法務・コンプライアンス担当者など、それぞれの領域で活躍するプロフェッショナルが、変化する市場において競合に勝つために必要な情報をスピーディーに入手し、ビジネスにおける迅速な意思決定をできるよう強力に後押しします。





当社サービスの強み

ジー・サーチは30年以上の長きにわたり、インターネットの登場から情報爆発、クラウドの普及、機械学習やAIの台頭といった技術進化と顧客ビジネス環境の変化の中で、製造業のR＆D部門やメディア企業、コンサルタント会社といった情報プロフェッショナルのお客様から、継続してデータベースサービスをご利用いただいています。

今回のバージョンアップでは、私たちが長年培った情報利活用のノウハウと膨大なオープンデータのAIによる分析・活用技術を組み合わせ、コンプライアンスチェックやプレスリリースといった有用な情報源とシームレスに連携することで情報の価値を高め、企業調査プロセスを効率化することによって、お客様のビジネスに競合優位性をもたらします。

ご提供料金（プラン）

「G-Search 企業INDEXナビ」は、利用目的や規模に合わせた3つのプランをご用意しています。

詳細はサービスサイトをご確認ください。

https://cnavi.g-search.or.jp/

販売目標

2028年度に、14億円の売上を目指します。

今後のサービス展開

当社は「G-Search 企業INDEXナビ」の提供と継続的な機能開発を通じて、お客様の多様な情報活用ニーズに応えてまいります。企業間マッチングの高度化や、他社サービス及びお客様のインハウスデータとの連携によるデータの高度化と深化を推進し、お客様のビジネス成長を加速させるサービスの創出と強化を目指します。





用語説明

（注1）G-Searchコンプライアンスチェックサービス

ジー・サーチでは新聞記事に掲載されている過去の事件・事故などの情報で取引先のコンプライアンス違反やネガティブ情報のチェックが行える「Gチェッカー」、定期的なコンプライアンスチェックに便利な「一括スクリーニング」、G-Searchのコンプライアンスチェックサービスを自社システムに統合できる「API接続」を提供しています。

サービスサイト: https://db.g-search.or.jp/compliance/

（注2）G-Searchデータベースサービス

ジー・サーチが提供する、企業、新聞記事、人物情報、マーケティング、法律、特許、書籍、雑誌など、豊富なコンテンツを収録した国内最大級の総合データベースサービスです。

サービスサイト: https://db.g-search.or.jp/