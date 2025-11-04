EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 聡、以下 EYSC）は、2025年11月1日付で京都オフィスを開設しました。

京都オフィスは、京都に本社を置く企業や官公庁をはじめとする組織の支援を強化し、地域に根差した高付加価値なサービス提供を目的とした新拠点です。また、本オフィスは、関西地域におけるサービス提供体制の強化を図るもので、大阪オフィスに続く2拠点目となります。EYSCは、地域のニーズに即した専門的な支援体制をさらに強化してまいります。

新拠点名： 京都オフィス

所在地： 〒600-8216

京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614 関電不動産京都ビル

