【新発売!】抜け毛・毛玉ケアの両方に対応する犬猫用2WAYペットブラシが予約販売を開始!デザイン性×機能性を兼ね備えたケアアイテムで、毎日のブラッシングが快適に。発売記念30％OFFクーポンを配布中!

Fun Standard株式会社

新商品「2WAYペットブラシ」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、新商品「2WAYペットブラシ」の予約販売を開始いたしました。

やさしく撫でるだけで毛並みを整えるピンブラシと毛玉ほぐしカッターのWブラシ設計。

新発売を記念して、期間限定で30％OFFクーポンを配布中です。この機会にぜひお試しください。

【発売記念】今だけ30％OFFクーポン配布中

犬猫兼用 2WAYペットブラシ- クーポン使用可能期間：11月4日(火)20：00～11日(火)1：59- クーポン配布枚数：先着50枚- 概要：クーポン利用で30％OFF- 対象商品：新商品「2WAYペットブラシ」- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店2WAYペットブラシ 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0197brs2w/?variantId=T0197BRS2W-GRY30％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TVZXMi1KQ0swLUpDRlEtMFpEVQ--&rt=

■ワンプッシュで簡単お手入れ

ワンプッシュで簡単お手入れ

ボタンを押すだけで、ブラシに付いた抜け毛を簡単に除去。

片手で扱いやすく、日々のケアがより効率的に。

■"ピンブラシ＆毛玉ほぐしカッター"の2WAY仕様

毛玉ケアと抜け毛ケアの両方が叶う1本で2役

一本で毛玉と抜け毛ケアの両方に対応。

使い分けが不要でお手入れがスムーズに行えます。

■ピンの長さを自由に調整

長さ調節可能なピン短毛種・長毛種のどちらにも対応

毛の長さや毛質に合わせて、ピンの長さをワンタッチで切り替え可能。

短毛種・長毛種どちらにも対応します。

■肌への負担を抑えたやさしい設計

肌に優しい先端ピンラウンド刀設計で安心

先端が丸い極細ピンと、直接肌に触れても痛くない毛玉ほぐしカッターを採用。

ペットの肌をやさしく守りながらブラッシングできます。

■丸洗いOKで清潔をキープ

丸洗いOK

水洗い可能で、いつでも清潔に保ちやすい仕様。

清潔・快適な使用感が長く続きます。

■暮らしに溶け込むシンプルデザイン

清潔感のあるシンプルカラー抜け毛スッキリ根元からやさしくケア心地良いブラッシング

清潔感のあるグレーのワントーンカラーで、どんなお部屋にも自然に馴染みます。

機能性だけでなく、インテリアとの調和も考えたデザインです。

■2WAYペットブラシ商品詳細

商品詳細

商品名：2WAYペットブラシ

販売価格：1780円（税込） ※30％OFFクーポン配布中（PetFun楽天市場店限定）

サイズ：(約)10×5.5×20.5cm

重量：(約)約120g

2WAYペットブラシ 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0197brs2w/?variantId=T0197BRS2W-GRY

【今後の展開】

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/