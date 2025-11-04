Beijing′s Financial Street のグローバルな影響力が新たな高みへ

北京、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- China Daily のニュース報道より：

Financial Street Forum 2025 年次会議は、10月27日から30日まで Beijing で開催され、38のハイレベルな並行イベントが行われ、30以上の国と地域から、閣僚級官僚、国際機関のリーダー、金融機関のシニア・エグゼクティブ、学者など400名以上が参加した。



A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025



現地には6,000人以上が参加し、オンラインでも数十億規模の参加を得るなど、規模と影響力の両面で記録を更新した。

今年のフォーラムでは、いくつもの重要機関の発表、数多くの国際協力協定の締結、そして100件を超える主要成果の公表など、数々のマイルストーンが達成された。

特筆すべきは、300社を超える高品質な企業が100以上の投資機関と深い議論を行い、実体経済向け金融サービスを強化する実質的な協力を促進した点である。

研究と実務の面では、2つの画期的なレポートが発表された。Financial Street Development Report 2025 によれば、第14次五カ年計画（2021～2025）の期間中、Beijing's Financial Street は意思決定、規制、標準設定、アセットマネジメント、決済、情報交換、国際協力といった分野で、より顕著な役割を担うようになり、そのグローバルな影響力が強化されたとしている。

さらに、国立金融開発機構は、金融業界における大規模 AI モデルの適用に関するガイダンスを発表し、適用の境界、実装パス、コンプライアンス要件を概説しました。

このガイダンスは、銀行、証券、保険機関に対してデジタル・トランスフォーメーションの参考となる指針を提供している。

政策の方向性も明確化され、中央の金融規制当局は、適度に緩和的な金融政策の維持や、新たな金融サービスモデルの育成といった支援的措置を強調した。

グリーンファイナンスもグリーンファイナンス白書の発表により大きな前進を遂げ、ピークカーボンと中立の目標を達成するための体系的なソリューションを提供しました。

世界的な投資と協力のための重要なプラットフォームとなった一帯一路構想のおかげで、国際協力は飛躍的に進歩した。中国輸出入銀行は、BRI関連プロジェクトに2兆元（2,810億ドル）を超える融資を提供し、インフラ、対外貿易、国境を越えた投資を網羅する複数の国際金融機関や企業との協定を締結した。

特筆すべきことに、世界的に重要な29の銀行すべてが本フォーラムに参加し、グローバルな対話を強化するために5つの海外会場が設置された。

実体経済への貢献として、Beijing は、ベンチャーキャピタルおよびプライベートエクイティ投資の高品質な発展を促進し、さらに上場企業の合併・買収を支援するための意見を発表した。

これらの措置は、ファンドレイジング、投資、運用、エグジットという全ライフサイクルを通じて効率化を図り、体系的な支援を提供することを目的としている。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com