【ラグナロクオンライン】「コスたまHeroes」販売開始！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「コスたまHeroes」販売開始

https://goe.bz/costamaheroes(https://goe.bz/costamaheroes)

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2016_1_02a546ecbe2264cfd020220c9e8cabbb.jpg?v=202511041228 ]

※倉庫以外の一切の取引不可。

※開封し、入手した衣装装備に移動制限等はありません。

『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

22周年ロゴ

タイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.