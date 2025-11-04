格子罫線とドット罫線のいいとこどり！？「折りたたみカッティングマット＋シリーズ」を新発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、必要最低限のデザインが使いやすい「折りたたみカッティングマット+シリーズ」を全国で2025年11月下旬より順次発売します。また現在発売中のモバイルカッティングマットに新色が追加されます。

人気の折りたたみカッティングマットに

ミニマルデザインの新シリーズが新登場！

「折りたたみカッティングマット＋シリーズ」は、本体を半分に折りたためる二つ折り仕様のカッティングマットです。折りたためることで、使わないときは収納しやすく、作業スペースが確保できないときは省スペースでコンパクトに使うことができます。

カッティング面はキズが目立ちにくく、波型の折り目も気にならないフラット設計になっています。

盤面には、直角がわかりやすい格子罫線と、邪魔にならないドット罫線をいいとこどりをした「十字罫線（1cm間隔）」を採用しました。必要最低限のデザインでありながら、水平・垂直の位置が取りやすく実用性も抜群です。

A3サイズ（折りたたみ時A4サイズ）、A4サイズ（折りたたみ時A5サイズ）と、ペンケースに入れて持ち運びができるモバイルサイズの3サイズをラインアップ。場所やシーンを選ばない落ち着いたカラーの4色展開です。

折りたたむと半分のサイズになるため、カバンに入れての持ち運びや、限られたスぺースでの作業などに最適。水平・垂直の位置が取りやすいシンプルな「十字罫線」を採用。モバイルサイズは、カッターや定規などと一緒にペンケースに入れて持ち運び可能。シンプルなデザインで場所やシーンを選びませんトレース作業に便利な半透明素材のマット

C（クリア）は、ライトテーブルなどで

程よく光が透き通る、半透明素材を採用しています。スクリーントーンを用いた作業や、切り絵などライトテーブルのキズつきを防止しながら、その場でカッティング作業を行えます。

製品特徴

製品詳細

１.折りたたみカッティングマット＋ A3サイズ

２.折りたたみカッティングマット＋ A4サイズ

３.モバイルカッティングマット（新色）

- 半分に折りたたんでコンパクトに持ち運べるカッティングマット- キズが目立ちにくく、波型の折り目も気にならないフラット設計- 水平・垂直の位置が取りやすいシンプルな「十字罫線」を1cm間隔に配置- A3サイズ、A4サイズ、モバイルサイズの3サイズをラインアップ- 場所やシーンを選ばない落ち着いたカラーの4色展開- C（クリア）は半透明素材で程よく光が透過するため、トレース台の上での作業に便利[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/188_1_4b06eef2e291094b28da84de3ab3c429.jpg?v=202511041228 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/188_2_6ba744e964276ff964fed869f4740e73.jpg?v=202511041228 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/188_3_31ed92316f8cec80893265b9301dad59.jpg?v=202511041228 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

ナカバヤシ株式会社

1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。



https://www.nakabayashi.co.jp