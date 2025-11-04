「冷凍キューバサンド」全国へ。映画『シェフ』で話題、地元で人気の味をお届け

株式会社モホスタンド当店人気の看板メニュー、ベーシックなCubano（キューバサンド）自家製パンとロースト／プルドポーク、モホソースで仕上げた本格キューバサンドを、いつでもどこでも

株式会社モホスタンド（神奈川県相模原市南区相模大野、代表取締役 鈴木知海）は、店舗の人気商品「クバーノ（キューバサンド）」を自宅でも手軽に楽しめる冷凍パッケージ「冷凍キューバサンド」を2025年9月より販売しています。店舗と同じレシピを基本に、冷凍でも最大限のおいしさを引き出すための独自工程を加え、焼きたての感動を急速冷凍で閉じ込めて全国にお届けします。また、実店舗でも冷凍キューバサンドを販売しており、持ち帰り用としてご利用いただけます。

背景

キューバサンドは映画でも話題になったキューバ人によるフロリダ発祥のホットサンドで、日本ではまだ食べられる場所が多くありません。MOJO STANDは、フロリダの旅気分を味わえるキューバサンド専門店として展開してきましたが、地元のお祭りなどで1,200食を販売するほどの人気を得てきました。「もっと多くの人に体験してもらいたい」という思いから、店舗以外の場所でも焼きたて同様の味を楽しめる冷凍商品の開発を進めてきました。

商品特徴

販売チャネル

グリラーで焼きたてのサンドに具材やソースかけ、真空パックして急速冷凍しています。- 柑橘とハーブが香る自家製モホソースを使用しています。- 自家製パンとロースト／プルドポークの一体感を追求しました。- ハムやチーズ、ピクルスも相性を徹底して選び抜いた食材構成です。- 焼くだけで外はパリッ、中はジューシーな本格仕上がりになります。- グリラー焼き上げ後の焼きたての状態で急速冷凍しているため、手間いらずの約5分の調理時間でお店の味を再現できます。- ストックしておけるから、好きな時に焼きたての味を体験できます。- クリスマス・年末年始などの「ギフト」「パーティー」にも最適です。

公式オンラインストア：全国発送対応（https://mojostand.jp/shop/(https://mojostand.jp/shop/)）

実店舗：焼きたて販売に加え、冷凍キューバサンドも取り扱い

代表者コメント

冷凍キューバサンド×1本\1,350（税込）冷凍キューバサンド×3本\3,900（税込）冷凍キューバサンド×5本\6,250（税込）

見知らぬ場所でおいしいサンドイッチに出会った驚き、旅の中で感じる解放感。それを日常の中でも楽しんでほしい。そんな気持ちでキューバサンドをつくっています。冷凍という形にすることで「食べたい時に、いつでもどこでも」焼きたてを味わっていただけるようになりました。キューバサンドの魅力をもっと広げていきます。

ご自宅での温め方

店舗紹介・会社概要

当店は相模大野にある、テイクアウトを主体としたキューバサンド専門店です。店内カウンターは6席と席数は少ないものの、イートインスペースもご用意しています。ご注文をいただいてからすべてのサンドにバターを塗り、両面グリラーでカリッと焼き上げて提供しています。

店舗名：MOJO STAND

会社名：株式会社モホスタンド

所在地：神奈川県相模原市南区相模大野6-14-7シーガルズスクエア1F-A

事業内容：キューバサンド専門店の運営および冷凍キューバサンドの製造・販売ほか

公式サイト：https://mojostand.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社モホスタンド

担当：鈴木知海

メール：ts.mojostand@gmail.com

電話：042-851-5559

参考

地元のお祭りで1200食販売し、行列ができるMOJO STAND出店の様子自家製パンとロースト/プルドポーク、モホソース、ピクルス、ロースハム、チーズがとろける、当店「cubano（キューバサンド）」の断面https://prtimes.jp/a/?f=d172560-3-8aa0d355c0a460547844c00d9bf2cddf.pdf株式会社モホスタンド

MOJO STANDは、キューバサンドイッチ専門店です。「MOJOのひとさじが、日常を豊かに」を理念に掲げ、食を通して記憶に残る体験を提供します。ローストポークやモホソースなど、すべてのサンドの具材を自家製・無化調で丁寧に仕込み、「ここでしか味わえない」オリジナリティを追求。テイクアウトを主体に、相模大野で営業しています。