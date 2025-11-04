【新発売】ファイテンとのコラボ商品第３弾「リカバリーウェア」登場！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 寺田智美、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、2025年11月5日(水)に、ファイテン社とコラボした「リカバリーウェア」を新発売いたします。

本商品はボディケアカンパニーのファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下 ファイテン）とのコラボ商品第３弾となります。

ファイテン社とのコラボ商品第3弾は、AROMA BLOOM × phiten「リカバリーウェア」

「リカバリーやリラックスに適したウェアがほしい！」

「着心地や肌触りでも癒されたい！」など、お客様のお声を受け開発に着手。

これまで、ファイテン社とのコラボ商品の実績や評価も高く、第１弾の「メタックスアロマティックローション」は塗るだけ！第２弾の「アロマティックバス」はお風呂に入れて浸かるだけ！という手軽さも人気の一つです。

第３弾コラボ商品への期待も高まる中、今回はウェアを開発。「リカバリーやリラックスに適した」だけでなく「着るだけ！」で、ほぐれるような心地よさも叶えられるよう追求しました。

ファイテン社最高峰の技術「メタックス」により着るだけで回復をサポート*！

ファイテンの独自技術である「メタックス」を含浸した生地を使用しています。身体への締めつけ感もなく、心地よくリラックスでき「明日への回復」をサポートする着心地も魅力です。

＊着心地の良さで睡眠による回復をサポート

ストレスフリーな着心地を追求！

肌触りや心地よさでも「癒し」をお届けしたいと考えました。

アロマブルームでは、アロマやリラクゼーションアイテム、リラックスウェアなどの販売を行っており、日々お客様から様々なお悩みやご要望をお伺いしている「パーソナルアドバイザー」が理想のウェア開発に着手しました。

お客様からも「ゆったりとしたもの」「生地の肌触りがいいもの」などのご要望が多かったため、

柔らかく、肌触りが良く伸縮性も優れた生地を採用しました。ご自宅でのリラックスタイムだけでなく、睡眠時も心地よく着用いただけます。

洗練されたデザインとシルエット！

おしゃれも楽しむために細部までこだわりが詰まっています。

細部までこだわりが詰まったデザイン

リカバリーウェアであることを忘れるほど、おしゃれに着こなせるという点もポイントです。

薄く軽い生地でありながら、張りがあるため、フードもキレイに立ち上がり、お顔周りをすっきりと見せてくれます。プルオーバーはお尻をすっぽりと隠す長めの丈で、気になるお腹や腰回りもカバーします。

プルオーバーのフロントやパンツの裾にはマチ付きのファスナーを採用。プルオーバーのサイドにはスリットファスナーやカラーでの切り替えを入れることで、快適かつデザイン性もプラスしました。腕やパンツのサイドに施された光沢のあるタフタ素材のラインや、リボン素材のフード紐で女性らしいかわいらしさを演出しています。

カラーは肌馴染みの良いベージュ。胸元には「AROMA BLOOM × phiten」のロゴがワンポイントに入っております。

心地よいフィット感があり、スタイルアップも目指せます。

ご自分用にも！ギフトにも！

スタッフも「欲しい！」と大絶賛のリカバリーウェアがいよいよ発売！

「AROMA BLOOM」では香りを中心に癒し空間作りを行ってきました。今回は「心地よさ」による癒しを追求し、細部までこだわりました。

毎日着るだけで、ファイテンの技術と、ストレスフリーな着心地で「明日への回復」をサポートいたします。

11月23日（祝）は「勤労感謝の日」です。ご自分用にはもちろん、大切な方への贈り物としておすすめいたします。

■商品概要

商品名： AROMA BLOOM × phiten 「リカバリーウェア」

価格：フード付きプルオーバー・ロングパンツ

各14,300円(税込)

上下セット 26,400円(税込)

サイズ：上下共 M/L/LLの３サイズ

販売場所： アロマブルーム全８店舗：東京2店舗／埼玉3店舗／千葉1店舗／神奈川2店舗

※価格等は変更になる可能性がございます。最新情報は店舗にてご確認ください。