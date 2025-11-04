#推しを布教したい 人、集まれ～！愛のチカラで豪華な「推し家具」がもらえる、ビビラボのプレゼントキャンペーンが開始。
弊社趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は、11月4日の「いい推しの日」を記念したSNSキャンペーンを開催いたします。推し活をより楽しく便利にする【ビビファボ】シリーズより、4製品が景品としてラインナップ。合計5名様に「推し家具」をプレゼントいたします。愛する推しを引用リポストで布教して、豪華景品をゲットしましょう！
ご応募はこちらから（X） :
https://x.com/BIBILAB_JP/status/1985300933950275622
応募は簡単2ステップ。ビビラボの公式Xアカウント（@BIBILAB_JP(https://x.com/BIBILAB_JP)）をフォローして、キャンペーンポストへの引用リポストで「#推しを布教したい」タグをつけた投稿を行うだけでOK！存分に推しの魅力を語ってください。"ガチオタク集団"のビビラボスタッフによる厳正な選考のうえ、『推しへの愛が深すぎるで賞』に輝く投稿をしてくれた5名様に「推し家具」を贈呈します。ラインナップは下記の4製品より、お好みのものをひとつ選ぶことが可能です。愛のチカラで、推しを美しく飾る"聖壇"を手に入れましょう。
◆景品ラインナップ
▽ うちわが飾れる推し棚カラボ LBR-430
推しの美しい顔面を愛でることに特化した、ディスプレイ額縁付きのカラーボックスです。
公式のジャンボうちわがそのまま差し込める『うちわ額』がついた「オープン扉棚」には、市販のA4ファイルケース×4個がシンデレラフィット。収納に困りがちなうちわ・雑誌を整理しながら保管できます。
お気に入りのジャケットを並べられる『ディスプレイ棚』付きの引き出し棚は、CD・DVD（Blu-ray）の背表紙を上にした状態での収納が可能。お目当てのディスクをすぐに見つけ出すことができます。
詳細はこちら（公式サイト） :
https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr430/
▽ 秘密の推し棚 LBR-550
推しは愛でたい祀りたい！けどそれは自分だけの楽しみで十分。 「魅せる」と「隠す」を２秒で切り替えて、自分だけの秘密空間を作れる推し棚です。
推しを祀る上段には、アクスタ・推しぬい・ツアーグッズなどの小物を。大容量の下段には、A4の雑誌やパンフ・DVD/CDはじめ、規格外のグッズもざっくり収納できます。キーホルダーが飾れるハンガーや、A4クリアファイルを飾れるホルダーなど、細部にもこだわりました。
来客時にはさっと隠せ、外出中の紫外線や埃からもグッズを守ることが可能です。
詳細はこちら（公式サイト） :
https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr550/
▽ アクスタマンション LBR-380M/H
増え続ける推しグッズ、もう置き場所がない…そんなお悩みを解決して、自室に推しを住まわす大家気分が味わえる、薄型収納コレクションケースです。
ネジ穴の痕が目立ちにくい、賃貸OKな石膏ボード専用ピンが付属。今までデッドスペースになっていた壁をディスプレイエリアとして活用でき、浮かせる収納でスッキリ＆たっぷりアクスタを飾ることが可能です。
スライド式のアクリル扉付きで、大切なコレクションを埃からカバー。いつも綺麗な状態を保つことができます。
詳細はこちら（公式サイト） :
https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr380/
▽ セルフネイルデスク LBD-900
ネイルには、手元での細かく繊細な作業がつきもの。そんな作業を少しでも快適に行えるよう、工夫を詰め込んだセルフネイルデスクです。
天板が胸元付近まで持ち上がるリフトアップ天板を搭載。猫背にならず手元が安定しやすいので、痛ネイル・概念ネイルなどの細かいデザインも楽に作業することができます。
ネイル用品の収納に特化した引き出しは、天板部分もフルオープ可能。作業中も道具の出し入れがしやすい設計です。
他にも、LEDライトの取り回しがしやすい小棚やケーブルホールなど、機能性豊富な一台です。
詳細はこちら（公式サイト） :
https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbd900/
◆キャンペーン概要
#推しを布教したい ひと集まれ～！推し家具プレゼントキャンペーン
【開催期間】
2025年11月3日（月祝）～11月14日（金）
【応募手順】
1. ビビラボの公式Xアカウント（@BIBILAB_JP(https://x.com/BIBILAB_JP)）をフォロー
2. キャンペーンポストへの引用リポストで、
「#推しを布教したい」タグをつけて推しについて投稿
【当選本数/景品】
当選された5名様は、以下のうち1製品をお選びいただけます。
・うちわが飾れる推し棚カラボ LBR-430（詳細）
・秘密の推し棚 LBR-550（詳細）
・アクスタマンション LBR-380M/H（詳細）
・セルフネイルデスク LBD-900（詳細）
ご応募はこちらから（X） :
「BIBILABR（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。
■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/
■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB(https://www.amazon.co.jp/BIBILAB)
■公式X（＠BIBILAB_JP） https://x.com/BIBILAB_JP
製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にご連絡ください。