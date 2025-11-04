推しを布教したい 人、集まれ～！愛のチカラで豪華な「推し家具」がもらえる、ビビラボのプレゼントキャンペーンが開始。

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は、11月4日の「いい推しの日」を記念したSNSキャンペーンを開催いたします。推し活をより楽しく便利にする【ビビファボ】シリーズより、4製品が景品としてラインナップ。合計5名様に「推し家具」をプレゼントいたします。愛する推しを引用リポストで布教して、豪華景品をゲットしましょう！

応募は簡単2ステップ。ビビラボの公式Xアカウント（@BIBILAB_JP(https://x.com/BIBILAB_JP)）をフォローして、キャンペーンポストへの引用リポストで「#推しを布教したい」タグをつけた投稿を行うだけでOK！存分に推しの魅力を語ってください。"ガチオタク集団"のビビラボスタッフによる厳正な選考のうえ、『推しへの愛が深すぎるで賞』に輝く投稿をしてくれた5名様に「推し家具」を贈呈します。ラインナップは下記の4製品より、お好みのものをひとつ選ぶことが可能です。愛のチカラで、推しを美しく飾る"聖壇"を手に入れましょう。

◆景品ラインナップ

▽ うちわが飾れる推し棚カラボ LBR-430

推しの美しい顔面を愛でることに特化した、ディスプレイ額縁付きのカラーボックスです。

公式のジャンボうちわがそのまま差し込める『うちわ額』がついた「オープン扉棚」には、市販のA4ファイルケース×4個がシンデレラフィット。収納に困りがちなうちわ・雑誌を整理しながら保管できます。

お気に入りのジャケットを並べられる『ディスプレイ棚』付きの引き出し棚は、CD・DVD（Blu-ray）の背表紙を上にした状態での収納が可能。お目当てのディスクをすぐに見つけ出すことができます。

▽ 秘密の推し棚 LBR-550

推しは愛でたい祀りたい！けどそれは自分だけの楽しみで十分。 「魅せる」と「隠す」を２秒で切り替えて、自分だけの秘密空間を作れる推し棚です。

推しを祀る上段には、アクスタ・推しぬい・ツアーグッズなどの小物を。大容量の下段には、A4の雑誌やパンフ・DVD/CDはじめ、規格外のグッズもざっくり収納できます。キーホルダーが飾れるハンガーや、A4クリアファイルを飾れるホルダーなど、細部にもこだわりました。

来客時にはさっと隠せ、外出中の紫外線や埃からもグッズを守ることが可能です。

▽ アクスタマンション LBR-380M/H

増え続ける推しグッズ、もう置き場所がない…そんなお悩みを解決して、自室に推しを住まわす大家気分が味わえる、薄型収納コレクションケースです。

ネジ穴の痕が目立ちにくい、賃貸OKな石膏ボード専用ピンが付属。今までデッドスペースになっていた壁をディスプレイエリアとして活用でき、浮かせる収納でスッキリ＆たっぷりアクスタを飾ることが可能です。

スライド式のアクリル扉付きで、大切なコレクションを埃からカバー。いつも綺麗な状態を保つことができます。

ネイルには、手元での細かく繊細な作業がつきもの。そんな作業を少しでも快適に行えるよう、工夫を詰め込んだセルフネイルデスクです。

天板が胸元付近まで持ち上がるリフトアップ天板を搭載。猫背にならず手元が安定しやすいので、痛ネイル・概念ネイルなどの細かいデザインも楽に作業することができます。

ネイル用品の収納に特化した引き出しは、天板部分もフルオープ可能。作業中も道具の出し入れがしやすい設計です。

他にも、LEDライトの取り回しがしやすい小棚やケーブルホールなど、機能性豊富な一台です。

◆キャンペーン概要

#推しを布教したい ひと集まれ～！推し家具プレゼントキャンペーン

【開催期間】

2025年11月3日（月祝）～11月14日（金）



【応募手順】

1. ビビラボの公式Xアカウント（@BIBILAB_JP(https://x.com/BIBILAB_JP)）をフォロー

2. キャンペーンポストへの引用リポストで、

「#推しを布教したい」タグをつけて推しについて投稿

【当選本数/景品】

当選された5名様は、以下のうち1製品をお選びいただけます。

・うちわが飾れる推し棚カラボ LBR-430（詳細）

・秘密の推し棚 LBR-550（詳細）

・アクスタマンション LBR-380M/H（詳細）

・セルフネイルデスク LBD-900（詳細）

「BIBILABR（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

