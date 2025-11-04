『呪術廻戦』アトレ特設販売を　11月7日（金）～シャン・ド・エルブ　アトレ川崎店で開催！

株式会社アトレ

株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行)が運営する

直営ショップ「シャン・ド・エルブ川崎店」(所在地：神奈川県川崎市)は、

11月7日（金）の劇場版呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」公開に合わせ、アニメ『呪術廻戦』グッズの特設販売を11月7日（金）～開催します。

開催概要

◆『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』公開記念 アトレ特設販売

開催場所：アトレ川崎4F シャン・ド・エルブ

開催日程：2025年11月7日(金)~2025年11月25日(火)

営業時間：10:00～21:00

◆商品イメージ

商品画像は一例です。入荷状況により変更になる場合があります。商品により数に限りがあります。デザイン・仕様等は変更になる場合がございます。

◆購入特典

期間中、税込3,000円購入ごとにオリジナルステッカー（全1種）を1枚プレゼントします。

※レシート合算不可 ※当日の購入のみ ※なくなり次第終了

オリジナルステッカーイメージ

◆シャン・ド・エルブ川崎店 特別販売の入場について

混雑が予想される11月7日（金）、11月8日（土）、11月9日（日）に関しては、各日9：00より整理券発券サービス「 matoca（LINEミニアプリ）」を利用した整理券の配布を行います。

▼整理券の発行に関しての詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/kawasaki/shopnews/8926/51255/

今後の特設販売予定

「シャン・ド・エルブ」店内一部コーナーにて、『呪術廻戦』特設販売を実施予定です。

詳細は「シャン・ド・エルブ 公式サイト＜ニュース＞」にてご案内します。

◆シャン・ド・エルブ アトレ上野店

期間：2025年12月5日（金）～12月18日（木）

場所：アトレ上野 WEST 1F

◆シャン・ド・エルブ ビーンズ武蔵浦和店

期間：2026年1月16日（金）～1月28日（水）

場所：ビーンズ武蔵浦和 1F

◆シャン・ド・エルブ ペリエ西船橋店

期間：2026年2月10日（火）～2月24日（火）

場所：ペリエ西船橋 3F

◆シャン・ド・エルブ アトレ大船店

期間：2026年3月13日（金）～3月26日（木）

場所：アトレ大船 JR大船駅改札内

◆シャン・ド・エルブ アトレ取手店

期間：2026年4月10日（金）～4月20日（月）

場所：アトレ取手 3F

関連リンク

▶劇場版『呪術廻戦 「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/shibuyashimetsu/

▶アニメ『呪術廻戦』５周年特設サイト

https://jujutsukaisen.jp/5th/

▶公式X

https://x.com/animejujutsu

運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他、

直営ショップ シャン・ド・エルブ