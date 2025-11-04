『呪術廻戦』アトレ特設販売を　11月7日（金）～シャン・ド・エルブ　アトレ川崎店で開催！

株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行)が運営する


直営ショップ「シャン・ド・エルブ川崎店」(所在地：神奈川県川崎市)は、


11月7日（金）の劇場版呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」公開に合わせ、アニメ『呪術廻戦』グッズの特設販売を11月7日（金）～開催します。




開催概要


◆『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』公開記念　アトレ特設販売



開催場所：アトレ川崎4F　シャン・ド・エルブ


開催日程：2025年11月7日(金)~2025年11月25日(火)


営業時間：10:00～21:00　



◆商品イメージ



◆購入特典


期間中、税込3,000円購入ごとにオリジナルステッカー（全1種）を1枚プレゼントします。


◆シャン・ド・エルブ川崎店　特別販売の入場について


混雑が予想される11月7日（金）、11月8日（土）、11月9日（日）に関しては、各日9：00より整理券発券サービス「 matoca（LINEミニアプリ）」を利用した整理券の配布を行います。



▼整理券の発行に関しての詳細はこちら


https://www.atre.co.jp/kawasaki/shopnews/8926/51255/


今後の特設販売予定


「シャン・ド・エルブ」店内一部コーナーにて、『呪術廻戦』特設販売を実施予定です。


　詳細は「シャン・ド・エルブ 公式サイト＜ニュース＞」にてご案内します。



◆シャン・ド・エルブ アトレ上野店


　期間：2025年12月5日（金）～12月18日（木）


　場所：アトレ上野 WEST 1F



◆シャン・ド・エルブ ビーンズ武蔵浦和店


　期間：2026年1月16日（金）～1月28日（水）


　場所：ビーンズ武蔵浦和 1F



◆シャン・ド・エルブ ペリエ西船橋店


　期間：2026年2月10日（火）～2月24日（火）


場所：ペリエ西船橋 3F



◆シャン・ド・エルブ アトレ大船店


　期間：2026年3月13日（金）～3月26日（木）


場所：アトレ大船 JR大船駅改札内



◆シャン・ド・エルブ アトレ取手店


　期間：2026年4月10日（金）～4月20日（月）


場所：アトレ取手 3F


運営会社概要


名称　　：株式会社アトレ


所在地　：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F


会社設立：1990年4月2日


資本金　：16億3千万円


代表者　：高橋 弘行


事業内容：駅ビルの管理及び運営等


運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他、


　　　　　直営ショップ シャン・ド・エルブ