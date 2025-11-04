ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』 コラボイベント 復刻ノベルティ第1弾配布決定！ 12月1日（月）よりオリジナルポストカードを先着・数量限定でプレゼント！
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。
この度、昼イベント「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」にご来場された方限定で、ufotable描き下ろしイラストがデザインされた復刻ノベルティ「オリジナルポストカード」を配布いたします。12月1日（月）から先着で配布し、なくなり次第終了となります。
コラボイベント終了間近！アニメ『鬼滅の刃』の世界を全身で体験できるニジゲンノモリで、最高の思い出を作ろう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333423&id=bodyimage1】
■ 復刻ノベルティ第1弾 概要
スケジュール：
2025年12月1日（月）～
※いずれも数量限定で現地での先着配布となります
内容：
「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」へ来場されたお客様に、先着でニジゲンノモリ復刻ノベルティ第1弾をプレゼント。 ufotable描き下ろしイラストがデザインされた「オリジナルポストカード」を数量限定で配布いたします
備考：
1名様につき1枚ずつの配布となります。
■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
営業時間：
（1）17：30～22：00（最終受付20：30）※11月8日（土）より入場開始が17時に変更
（2）10：00～17：30（最終受付16：00）
※営業時間は季節に応じて変わります
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
購入方法： 下記よりお申込み
【日本語】https://www.asoview.com/channel/tickets/7cJq7XoxJb/
【多言語】https://www.asoview.com/channel/tickets/VyMQZAhB9B/
料金：
・「ナイトウォーク 無限城への軌跡」入場券
大人／3,600円～4,000円 小人／1,600円～1,900円
・「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」入場券
大人／2,000円 小人／1,500円
