株式会社JTBが『WafCharm』と『CloudFastener』を導入 ～パブリッククラウド環境への移行に伴うセキュリティ基盤と体制の強化を実現～
株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が提供する、パブリッククラウドWAF自動運用サービス『WafCharm（ワフチャーム）』とパブリッククラウド環境フルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener（クラウドファスナー）』が、ツーリズム事業などを展開する株式会社JTB（本社：東京都品川区、以下「JTB」）に導入されました。
■導入の背景
JTBでは、デジタルトランスフォーメーションの一環として、データセンター上のプライベートクラウド環境からパブリッククラウド環境への大規模な移行プロジェクトを推進されています。
これまで重要なビジネス基盤のセキュリティ対策として、他社製CDNとWAFを活用し、高度なセキュリティレベルを維持してきました。この度、パブリッククラウド環境への移行を機にクラウドネイティブなサービスの採用と将来的な拡張を見据え、パブリッククラウドが提供するWAFへの移行を戦略的に決定されました。
一方で、パブリッククラウドが提供するWAFの導入・運用には専門的な知識とノウハウが不可欠であり、社内にその知見が十分に蓄積されていないという課題に直面していました。特に、従来のWAFで実現していた高度なセキュリティポリシーや検知ルールを新たなWAF上で再現し、さらに最適化していくためには、専門的な支援が必要不可欠でした。
また、クラウドファーストの戦略が加速する中、クラウド特有のセキュリティリスクへの対応も急務となっていました。多様化・高度化するサイバー脅威に対して、パブリッククラウド環境に特化した包括的なセキュリティ運用体制の強化が重要な経営課題として認識されていました。
このような背景から、パブリッククラウドが提供するWAFの導入・運用を支援し、かつパブリッククラウド環境全体のセキュリティ体制を強化できるソリューションとして『WafCharm』と『CloudFastener』を導入いただきました。
【株式会社JTB Web販売事業部Webシステムソリューション部 担当部長 渡邉 伸一 氏からのコメント】
当社がパブリッククラウド環境への移行を進める中で、重要な課題の一つがクラウドセキュリティ体制の強化でした。『WafCharm』と『CloudFastener』の導入により、この課題を効果的に解決することができました。
『WafCharm』は、パブリッククラウドが提供するWAF導入前のオンボーディング支援が大きな決め手となりました。従来の他社製WAFで実現していた高度なセキュリティレベルを維持することは必須要件でしたが、シグネチャカスタマイズを含む最適なルール設定のご提案をいただき、想定していたよりも短期間でWAFの移行を完了することができ、安定した運用が実現できています。
『CloudFastener』については、当社専任のクラウドセキュリティに精通したテクニカルアカウントマネージャーをアサインいただいたことで、パブリッククラウド環境特有のセキュリティ課題を的確に把握し、優先度の高い領域から段階的に強化を進めることができています。この伴走型の支援体制により、社内のクラウドセキュリティに関する知見も着実に蓄積されつつあります。
さらに、両サービスを組み合わせることで、WAFによるWebアプリケーション保護だけでなく、パブリッククラウド環境全体を包括的にカバーする多層防御体制を確立でき、今後のデジタルサービス拡充に向けた強固なセキュリティ基盤を整備することができました。
パブリッククラウド環境への移行後も安心して事業を推進できる環境が整ったことで、さらなるお客様サービスの向上に注力できるようになったことを大変嬉しく思っています。
■パブリッククラウドWAF自動運用サービス『WafCharm』について
WAF自動運用サービス『WafCharm』は、パブリッククラウドで提供されているWAFを自動運用するサービスです。AWS、Azure、Google Cloudの3大クラウドプラットフォームに対応しています。『WafCharm』を導入することで個別の環境に最適化されたルールを自動的に適用できるようになります。また、ルールのカスタマイズや追加などの複雑な作業は『WafCharm』に任せることができ、WAFログと当社独自の検知データを活用し、ブラックリストを自動更新する機能により、手動でのブラックリスト追加作業が不要になります。社内にセキュリティエンジニアがいなくてもWAFの設定・運用が可能になります。さらに、24時間365日のテクニカルサポートが付いているので、誤検知をはじめ、万が一のトラブル発生時でも安心です。
『WafCharm』によって、パブリッククラウドWAF運用にかかる工数を大幅に削減することができ、効率的なセキュリティ管理の実現に貢献します。
『WafCharm』サービスサイト：https://www.wafcharm.com/jp/
■パブリッククラウド環境フルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener』について
AWS、Azure、Google Cloudに対応したフルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener』は、クラウドネイティブのセキュリティサービスを活用し、お客様のクラウド環境のリソースやアラートの包括的な管理と、セキュリティ専門家によるお客様に最適化された支援をご提供します。『CloudFastener』は脅威検知、脆弱性管理、データ保護、証跡監査、コンプライアンス対応等の支援を、お客様の環境構成、組織体制等に合わせた形で柔軟に提供し、ガバナンス・ポリシーの策定から復旧・修正対応にいたるまで、クラウドセキュリティの運用全体をワンストップで包括的に対応します。
また、『CloudFastener』は高度な専門的知識と経験を持つチームがお客様をインソース型で支援するモデルを採用しています。そのため、専任のセキュリティチームが不在の企業や組織でも、クラウド環境のセキュリティ対策を迅速かつ効果的に進めることが可能となります。
『CloudFastener』サービスサイト：https://cloud-fastener.com/
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：井田・松井
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp
