温石トリートメント「バザルト（R）」講座 名古屋で開催 遠赤外線の温熱技術でボディケア＆フェイシャルエステを学ぶ
株式会社ウェルフィット（東京都千代田区、代表取締役：林ゆうこ）は、遠赤外線の温熱効果を活かした温石トリートメント技術「バザルト（R）」のボディセラピスト講座・フェイシャルセラピスト講座を、2025年11月10日・11日に名古屋市内で開催いたします。http://www.basaltschool-wellfit.jp/schedule
バザルト（R）は、特殊な形状の玄武岩（バザルトストーン）を用いて行う温石トリートメントで、深部からの温熱効果と独自のストーンワークにより、心身の緊張を緩めながら筋膜やリンパにアプローチする技術です。
遠赤外線による体温上昇・血行促進効果が高く、一般的なホットストーンとは異なり、「温めながら施術する」という発想を超えた体質改善・代謝促進・自律神経バランスの安定に寄与する手法として注目されています。
バザルト（R）ボディ・フェイシャル技術は、オールハンド施術のような繊細なタッチを石で再現できることが特長で、施術者の負担を軽減しながらも高い満足度を実現。
また、バストケア・体質改善・育毛など複数のテーマで学術論文に掲載されたエビデンスを持つことも大きな特徴であり、美容・健康分野の専門家からも信頼を得ています。
スクール本部では、これまでに全国で延べ8,000名以上のセラピストを育成。
多くの受講生が自身のサロン開業や独立に繋げており、「癒しの先にある、心と体を整え、人と人をつなぐ温もりの技術」として、確かな評価を確立してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333362&id=bodyimage1】
【名古屋開催の意義と今後の展望】
今回の名古屋講座は、バザルト（R）技術を学びたいセラピスト・エステティシャン・リラクゼーション従事者に向けた、東海エリアでの貴重な開催となります。
講座では、理論講習と実技トレーニングを1日で修了できるカリキュラムを採用し、受講後は認定証を発行。
実際のサロン導入を想定した即実践的な内容で、学んだその日からお客様に提供できる技術習得を目指します。
また、遠赤外線温石バザルトストーンによる温熱ケアは、美容やリラクゼーションだけでなく、冷え・むくみ・肩こり・ストレス緩和などのケアとしても注目されており、近年では医療・介護・助産・整体といった分野からも関心が高まっています。
これにより、バザルト（R）技術は“サロン技術”の枠を越え、心身の健康維持を支える温熱教育メソッドとして広がりを見せています。
ウェルフィットでは今後も、全国主要都市での講座開催を予定しており、地域に根ざした人材育成と技術継承を進めてまいります。
温石バザルトストーンのぬくもりを通じて、人と人がつながり、笑顔が広がる社会づくりを目指して――。
名古屋を皮切りに、全国へ温かさと確かな技術を届けていきます。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
バザルト（R）は、特殊な形状の玄武岩（バザルトストーン）を用いて行う温石トリートメントで、深部からの温熱効果と独自のストーンワークにより、心身の緊張を緩めながら筋膜やリンパにアプローチする技術です。
遠赤外線による体温上昇・血行促進効果が高く、一般的なホットストーンとは異なり、「温めながら施術する」という発想を超えた体質改善・代謝促進・自律神経バランスの安定に寄与する手法として注目されています。
バザルト（R）ボディ・フェイシャル技術は、オールハンド施術のような繊細なタッチを石で再現できることが特長で、施術者の負担を軽減しながらも高い満足度を実現。
また、バストケア・体質改善・育毛など複数のテーマで学術論文に掲載されたエビデンスを持つことも大きな特徴であり、美容・健康分野の専門家からも信頼を得ています。
スクール本部では、これまでに全国で延べ8,000名以上のセラピストを育成。
多くの受講生が自身のサロン開業や独立に繋げており、「癒しの先にある、心と体を整え、人と人をつなぐ温もりの技術」として、確かな評価を確立してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333362&id=bodyimage1】
【名古屋開催の意義と今後の展望】
今回の名古屋講座は、バザルト（R）技術を学びたいセラピスト・エステティシャン・リラクゼーション従事者に向けた、東海エリアでの貴重な開催となります。
講座では、理論講習と実技トレーニングを1日で修了できるカリキュラムを採用し、受講後は認定証を発行。
実際のサロン導入を想定した即実践的な内容で、学んだその日からお客様に提供できる技術習得を目指します。
また、遠赤外線温石バザルトストーンによる温熱ケアは、美容やリラクゼーションだけでなく、冷え・むくみ・肩こり・ストレス緩和などのケアとしても注目されており、近年では医療・介護・助産・整体といった分野からも関心が高まっています。
これにより、バザルト（R）技術は“サロン技術”の枠を越え、心身の健康維持を支える温熱教育メソッドとして広がりを見せています。
ウェルフィットでは今後も、全国主要都市での講座開催を予定しており、地域に根ざした人材育成と技術継承を進めてまいります。
温石バザルトストーンのぬくもりを通じて、人と人がつながり、笑顔が広がる社会づくりを目指して――。
名古屋を皮切りに、全国へ温かさと確かな技術を届けていきます。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ