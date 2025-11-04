レポートオーシャン株式会社プレスリリース : オーガニック食品及び飲料市場は、プレミアムな健康志向トレンドに牽引され、2033年までに1兆1405億8000万米ドル規模へ急拡大すると予測される
オーガニック食品及び飲料市場は2024年に3,267億7,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）14.9％で成長し、2033年には1兆1,405億8,000万米ドルに達すると予測されている。この堅調な拡大は、有機食品の摂取に伴う健康効果への認識の高まりを反映しており、先進国と新興国経済圏双方で消費者需要が急増している。消費者がウェルネス、透明性、持続可能性をますます重視するにつれ、有機由来の食品・飲料への需要は世界的に高まり続けている。
有機製品は、合成肥料、農薬、遺伝子組み換え生物（GMO）を使用しない有機農業手法によって栽培されます。このカテゴリーには、生鮮食品、肉、乳製品、穀物、コーヒー、紅茶、ジュース、植物性飲料などの飲料が含まれます。これらの製品は、現代の消費者の健康志向かつ環境に優しいライフスタイルに合致し、世界の食習慣を変容させていることから人気を集めています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/organic-food-beverages-market
市場のダイナミクス
重要な成長ドライバーとしての健康意識の高まり
オーガニック食品及び飲料市場を推進する最も重要な力の1つは、消費者の健康意識を高めることです。 糖尿病、心血管疾患、癌などの慢性疾患の世界的な増加に伴い、消費者は食事についてより選択的になっています。 国立バイオテクノロジー情報センター（NCBI）は、少なくとも1つの慢性疾患を持つ50歳以上の人々の数が2020年から2050年の間にほぼ99.5％増加すると予測しています。 この急増は、より安全で、より栄養価が高く、有害な化学物質が含まれていないと認識されている有機食品の採用を促進しています。
製造業者は、クリーンラベルの有機製品を発売し、調達と生産方法の透明性を強調することによって、この傾向を活用しています。 予防医療と有機栄養との間の整合性は、長期的な市場成長を促進する重要な要因であり続けています。
費用の障壁および限られた保存性
急速な拡大にもかかわらず、オーガニック食品及び飲料市場は、主に高い生産コストと有機製品の貯蔵寿命の短さのために課題に直面しています。 有機農業の実践では、広範な品質管理、環境に優しい資源管理、持続可能な包装が必要であり、これらすべてが従来の食品生産と比較して運用コストを増加させます。
さらに、有機食品には合成防腐剤や添加物が不足していることが多く、貯蔵寿命が短くなります。 これにより長期保存と流通が制限されますが、有機製品の純度と信頼性も強調されています。 利便性よりも新鮮さと健康を重視する消費者は、このトレードオフをサポートし続け、これらの課題にもかかわらず持続的な市場成長を保証します。
新しい機会のロックを解除する政府の取り組み
世界中の政府は、規制の枠組み、財政援助、認証イニシアチブを通じて、有機食品および飲料業界の拡大を積極的に促進しています。 例えば、米国農務省（USDA）は、農家が有機生産に移行し、市場機会を拡大するのを支援するために、2022年に3億米ドルの有機移行イニシアチブを開始しました。
ヨーロッパでは、同様の勢いが明らかです。 2024年3月、ドイツ政府は、柔軟性の高まりと消費者中心の政策立案を反映して、脱アルコールワインの有機認証を承認するよう欧州委員会に促しました。 世界保健機関（WHO）がドイツでアルコール消費量の減少とノンアルコール飲料の販売の同時増加を報告していることから、この動きは健康志向の選択への大幅なシフトを強調している。
有機製品は、合成肥料、農薬、遺伝子組み換え生物（GMO）を使用しない有機農業手法によって栽培されます。このカテゴリーには、生鮮食品、肉、乳製品、穀物、コーヒー、紅茶、ジュース、植物性飲料などの飲料が含まれます。これらの製品は、現代の消費者の健康志向かつ環境に優しいライフスタイルに合致し、世界の食習慣を変容させていることから人気を集めています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/organic-food-beverages-market
市場のダイナミクス
重要な成長ドライバーとしての健康意識の高まり
オーガニック食品及び飲料市場を推進する最も重要な力の1つは、消費者の健康意識を高めることです。 糖尿病、心血管疾患、癌などの慢性疾患の世界的な増加に伴い、消費者は食事についてより選択的になっています。 国立バイオテクノロジー情報センター（NCBI）は、少なくとも1つの慢性疾患を持つ50歳以上の人々の数が2020年から2050年の間にほぼ99.5％増加すると予測しています。 この急増は、より安全で、より栄養価が高く、有害な化学物質が含まれていないと認識されている有機食品の採用を促進しています。
製造業者は、クリーンラベルの有機製品を発売し、調達と生産方法の透明性を強調することによって、この傾向を活用しています。 予防医療と有機栄養との間の整合性は、長期的な市場成長を促進する重要な要因であり続けています。
費用の障壁および限られた保存性
急速な拡大にもかかわらず、オーガニック食品及び飲料市場は、主に高い生産コストと有機製品の貯蔵寿命の短さのために課題に直面しています。 有機農業の実践では、広範な品質管理、環境に優しい資源管理、持続可能な包装が必要であり、これらすべてが従来の食品生産と比較して運用コストを増加させます。
さらに、有機食品には合成防腐剤や添加物が不足していることが多く、貯蔵寿命が短くなります。 これにより長期保存と流通が制限されますが、有機製品の純度と信頼性も強調されています。 利便性よりも新鮮さと健康を重視する消費者は、このトレードオフをサポートし続け、これらの課題にもかかわらず持続的な市場成長を保証します。
新しい機会のロックを解除する政府の取り組み
世界中の政府は、規制の枠組み、財政援助、認証イニシアチブを通じて、有機食品および飲料業界の拡大を積極的に促進しています。 例えば、米国農務省（USDA）は、農家が有機生産に移行し、市場機会を拡大するのを支援するために、2022年に3億米ドルの有機移行イニシアチブを開始しました。
ヨーロッパでは、同様の勢いが明らかです。 2024年3月、ドイツ政府は、柔軟性の高まりと消費者中心の政策立案を反映して、脱アルコールワインの有機認証を承認するよう欧州委員会に促しました。 世界保健機関（WHO）がドイツでアルコール消費量の減少とノンアルコール飲料の販売の同時増加を報告していることから、この動きは健康志向の選択への大幅なシフトを強調している。