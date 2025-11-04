民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバー川上泰子がシドニーで開催された「国際宇宙会議2025」で「宇宙での飲酒文化の確立：地上と変わらないビール体験を宇宙で実現する」についての論文を発表
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））は、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXのグループメンバーでASTRAX SP代表および宇宙ワーママ（R）の川上泰子が著者およびスピーカーとなり、「宇宙での飲酒文化の確立：地上と変わらないビール体験を宇宙で実現する」についての論文を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333045&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333045&id=bodyimage2】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文12本目】
■発表日：2025年10月3日（金）
■論文タイトル：
ESTABLISHING A CULTURE OF DRINKING IN SPACE: REALIZING A BEER EXPERIENCE IN SPACE EQUIVALENT TO THAT ON EARTH
（宇宙での飲酒文化の確立：地上と変わらないビール体験を宇宙で実現する）
■著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■共著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■アブストラクト（日本語版）:
宇宙飛行が探査から観光へと移行し、人類が宇宙に滞在する時代が到来している。この新たな時代には、生存環境の整備だけでなく、宇宙においても快適で豊かな生活を送るための技術・サービス・文化が求められる。飲食体験の向上は、その中でも重要な要素の一つである。しかし、微小重力環境における飲酒に関する研究はほとんど進んでおらず、「宇宙での飲酒文化」もまだ確立されていない。
ASTRAX は、民間宇宙旅行の時代に向けた商業的な宇宙飲酒サービスの実現を目指し、宇宙で飲めるビールの開発と実用化に取り組んでいる。単に宇宙で安全に飲酒を可能にすることが目的ではなく、地上と同じように、キンキンに冷えたビールをジョッキからグイッと飲む体験を宇宙で実現することを目指している。この挑戦は技術開発にとどまらず、未来の宇宙社会における新しいライフスタイルの確立にもつながる。
無重力環境では液体の動きが異なり、ビールの炭酸バランスや口当たりも地上とは大きく変わる。しかし、「飲酒」という行為が持つ社会的・文化的な意味合いは、地球上と変わらない。 宇宙で「乾杯」を交わすことは、未来の宇宙社会における新たなコミュニケーションの形となり得る。また、長期宇宙滞在における心理的な健康維持にも重要な役割を果たす可能性がある。さらに、宇宙ならではの新しい飲酒スタイルを探求することで、ビールに限らず、ワインやカクテル、ソフトドリンクなど、幅広い宇宙飲料の技術・サービス・文化の発展にもつながる。
本研究では、宇宙での飲酒体験の文化的・技術的課題を整理し、飲酒サービスや文化が未来の宇宙社会にどのように根付くかを考察する。民間宇宙旅行が発展する中で、「飲む楽しみ」は宇宙ホスピタリティの重要な要素となる。本研究を通じて、宇宙での新たなライフスタイルの確立と、地球から宇宙へと続く飲食文化の橋渡しを目指す。
