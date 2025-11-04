次世代キャンパスコンシェルジュを実現！グローバルBiz専門職大学がAIアバター『ピタリー』導入

AIVy株式会社

AIVy株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：村上卓斗、以下「AIVy」）とグローバルBiz専門職大学（所在地：東京都千代田区、学長・理事：平岩 賢志、以下「Globiz」）は、AIVyが提供するWeb対話接客AIアバターサービス『PITALIy（ピタリー）』がGlobiz公式サイトに採用されたことをお知らせいたします。

背景：「学生コンシェルジュ」構想を具現化

FAQ自動生成機能とボイスモードを提供開始

Globizでは、オンライン・オフラインを問わず学生との接点を強化し、学修体験を向上させるため「大学サイトに対話型コンシェルジュを設置すること」を計画していました。キャラクターを自由にデザインでき、ユーザーフレンドリーなUIを備える『ピタリー』は魅力的であり、本構想に“ピタリ”と合致しました。

さらに、音声・BGMとの連携拡張やレイテンシー改善が見込める点も評価し、導入を決定しました。

導入効果

今後の展望

ピタリー採用の決め手- 高校生にも響くキャラクターデザインの自由度- 24時間365日の自動対応で学生生活の疑問を即時解消- ホスピタリティあふれる対話で離脱率を抑え、資料請求・オープンキャンバスのCVボタン連携で行動を促進- 導入コストが従来のAIアバターと比べて圧倒的にリーズナブル- 学生に寄り添う学修支援：AIが24時間対応し、学生生活の質問に即応。- 教職員の負担軽減と教育品質向上を両立：AI活用を推進し、教育力・対応力を底上げ。- DX大学としての先進性を体現：学内サービス革新の一環として、ブランド価値を強化。- 学生満足度・エンゲージメント向上：スムーズな情報取得により不安を軽減し、学内コミュニケーションを活性化。- 将来の拡張性と教育イノベーション：履修支援、学修履歴の活用、キャリアアドバイスなど高度なAIサービスへの発展可能性。

両者は今後、音声合成との連携や学修データ統合を視野に入れ、より高度な学修ナビゲーション機能を開発予定です。Globizは、学内DXの推進を通じて“次世代型大学”としてのブランドをさらに強化してまいります。

学長・理事 平岩 賢志氏 コメント

ピタリーで学生の未来への挑戦を後押し

「GlobizはAIコンシェルジュ『ピタリー』を導入し、学生一人ひとりの学びを支え、未来への挑戦を後押しします。学内DXの推進は、学生が安心して力を伸ばす環境をつくるだけでなく、社会に新たな価値を創出できる人材を育成するための礎です。私たちは教育を通じて社会の未来を拓いてまいります。」

グローバルBiz専門職大学：https://gpu.ac.jp/

担当者コメント

AIVy株式会社 代表取締役 村上 卓斗

「私たちは、AIが人の代わりをするのではなく、人の“可能性を広げる存在”であるべきだと考えています。今回のGlobiz様との取り組みは、まさにその理念を体現するものです。

ピタリーがGlobiz様の学生一人ひとりに寄り添い、学びのそばにいる“コンシェルジュ”となることで、教育の新しい形を共に創っていけると感じています。」

PITALIyとは

Web対話接客アバターPITALIy（ピタリー）

https://aivy.tokyo/clp

Web対話接客アバターPITALIy（ピタリー）

ピタリーは、問合せ対応とリード獲得を同時に行う、AIアバターサービスです。

AIアバターによる24時間365日の自動対応で、ホスピタリティのある対話を通じて顧客との信頼関係を構築しながら、商品PRやリード獲得を実現。CVボタン設置により成約までシームレスに促進できる、新しい形のWeb接客ツールです。

企業独自のキャラクターを用いての業務効率化、売上拡大やブランディング力向上などの効果があり、美容業界やエンタメ業界、婚活業界など、さまざまな業界で採用されています。

AIVy株式会社

『AIで個々の「世界」を広げる』をミッションにAIサービスを展開しています。

会社名 : AIVy株式会社（読み：アイビー）

代表取締役 : 村上 卓斗

サービス :

・完全成功報酬型RECOブーストの開発、販売

・生成AIチャットアバターRECOの開発、販売

・法人向けAIリスキリング事業

所在地 : 東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー34F

ホームページ: https://aivy.tokyo/